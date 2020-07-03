Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Campeão em 2019, brasileiro sonha com mais um título da J-League

Campeonato Japonês retoma neste final de semana, e tem brasileiro em busca da taça#
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 jul 2020 às 21:30

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 21:30

Crédito: Divulgação
A J-League, também conhecida como Liga do Japão retornará neste final de semana, após pouco mais de quarto meses parada. Com o número de coronavírus abaixando cada vez mais no país, o futebol poderá ser praticado, com algumas condições, entre elas, partidas sem torcida.
Campeão da Liga em 2019 pelo Yokohama Marinos, o brasileiro Mateus Castro tentará levantar o caneco pela segunda vez, e agora, pelo Nagoya Grampus.
- Tive a felicidade de ser campeão ano passado, e espero que eu possa repetir este feito nessa temporada. Estou muito motivado e acredito que temos potencial para buscarmos esse título, que seria importantíssimo para mim e para o Nagoya - disse Mateus.
A equipe do brasileiro entrará em campo neste sábado, e após pouco mais de três semanas de treinamento, finalmente jogarão uma partida oficial.
- Aqui está todo mundo sendo muito bem cuidado, os protocolos de saúde estão sendo repassados para nós o tempo inteiro. Tem toda uma estrutura do clube, da liga e do próprio Japão em relação à pandemia. Entrarei em campo tranquilo, sob todos os cuidados dos órgãos públicos daqui - concluiu.
Mateus voltará aos gramados diante do Shimizu S Pulse, às 06h (Brasília), neste sábado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados