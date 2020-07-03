Campeão em 2019, brasileiro sonha com mais um título da J-League

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A J-League, também conhecida como Liga do Japão retornará neste final de semana, após pouco mais de quarto meses parada. Com o número de coronavírus abaixando cada vez mais no país, o futebol poderá ser praticado, com algumas condições, entre elas, partidas sem torcida.

Campeão da Liga em 2019 pelo Yokohama Marinos, o brasileiro Mateus Castro tentará levantar o caneco pela segunda vez, e agora, pelo Nagoya Grampus.

- Tive a felicidade de ser campeão ano passado, e espero que eu possa repetir este feito nessa temporada. Estou muito motivado e acredito que temos potencial para buscarmos esse título, que seria importantíssimo para mim e para o Nagoya - disse Mateus.

A equipe do brasileiro entrará em campo neste sábado, e após pouco mais de três semanas de treinamento, finalmente jogarão uma partida oficial.

- Aqui está todo mundo sendo muito bem cuidado, os protocolos de saúde estão sendo repassados para nós o tempo inteiro. Tem toda uma estrutura do clube, da liga e do próprio Japão em relação à pandemia. Entrarei em campo tranquilo, sob todos os cuidados dos órgãos públicos daqui - concluiu.