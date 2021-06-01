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Campeão e com acesso garantido, atacante se despede do Estoril: 'Fui muito feliz por aqui'

Brasileiro Murilo se despediu do clube português após a temporada vitoriosa
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LanceNet

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Publicado em 

01 jun 2021 às 20:26

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 20:26

Crédito: Divulgação
Sair de um clube com a sensação de dever cumprido e com os objetivos da temporada alcançados é o sonho de todos os jogadores. O meia-atacante Murilo Freitas, do Estoril, realizou esse sonho em 2020/2021.TABELA> Veja classificação e simulador da Eurocopa clicando aqui
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Com 26 jogos, Murilo foi um dos destaques da temporada 2020/2021 do Estoril, e ajudou a equipe no acesso para a elite do futebol português e na conquista do título da segunda divisão de Portugal. Ele se despediu em sua rede social.
- Meu vínculo com o Estoril chegou ao fim. Um período de aprendizado e de muitas coisas boas que levarei para o resto da minha vida. Um grupo unido, profissional e que desde o início do trabalho tive a convicção que seria uma grande temporada. Os frutos foram colhidos e com muita humildade conseguimos o acesso e o título - disse Murilo.
- Fui muito feliz por aqui. Agradeço de coração a todos que estiveram ao meu lado, companheiros de clube, comissão técnica, diretoria e todos os envolvidos nesse grande ano. Me despeço de cabeça erguida, com a sensação de dever cumprido e de ter colocado o Estoril no lugar que ele merece estar. Mais uma vez, meu muito obrigado - concluiu Murilo em sua conta do Instagram.

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