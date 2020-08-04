Campeão do Romeno busca a contratação de Mario Balotelli

Campeão do Campeonato Romeno, o Cluj abriu negociações para contratar Mario Balotelli. De acordo com o "Gazeta Sporturilor", o atacante italiano, que deve sair do Brescia, pode jogar na Romênia.
Balotelli teve problemas com o presidente do Brescia, Massimo Cellino. Ele não foi opção desde que o campeonato foi retomado e deve deixar o clube italiano na próxima temporada.
O dono do Cluj, Nelu Varga, admite que tenta contratar um atacante italiano, mas não revelou o nome. Ele também não especificou o nome de Mario Balotelli.