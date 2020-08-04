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futebol

Campeão do Nordestão em 2017, Tiago não joga final por força contratual

Zagueiro do Ceará tem seus direitos ligados ao Bahia com a existência de cláusula onde só pode enfrentar equipe de Salvador mediante pagamento de multa...
LanceNet

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Publicado em 

04 ago 2020 às 15:52

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 15:52

Crédito: Divulgação/Ceará SC
O Ceará vai ter um importante desfalque no segundo jogo da final da Copa do Nordeste diante do Bahia nesta terça-feira (8) às 21h30. Todavia, a ausência de um dos titulares do time não tem relação com lesão ou opção técnica.
Emprestado pelo clube baiano ao Vozão desde o início da temporada, o zagueiro Tiago Pagnussat ficará de fora da decisão devido a uma cláusula contratual que o impede de enfrentar o ex-clube.
Para ter o camisa 3 no confronto, o time alvinegro precisaria arcar com uma multa de valor não revelado. Porém, assim como na partida de ida, quando venceu o Bahia por 3 a 1, o clube cearense optou por não exercer a opção contratual para contar com Pagnussat.
Durante a campanha na Copa do Nordeste, o defensor entrou em campo em quatro oportunidades, ajudando a defesa a ser vazada apenas três vezes nos jogos em questão.
Apesar de não estar em campo, Tiago terá a oportunidade de ser bicampeão do Nordestão. Em 2017, quando defendia as cores do Bahia, o zagueiro era titular e capitão do técnico Guto Ferreira, que também o comanda atualmente no Ceará.
Na campanha do título tricolor, Pagnussat jogou todas as partidas e o time foi vazado apenas quatro vezes, figurando ainda na seleção final de todo o torneio.

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