Campeão do Nordestão em 2017, Tiago não joga final por força contratual

Crédito: Divulgação/Ceará SC

O Ceará vai ter um importante desfalque no segundo jogo da final da Copa do Nordeste diante do Bahia nesta terça-feira (8) às 21h30. Todavia, a ausência de um dos titulares do time não tem relação com lesão ou opção técnica.

Emprestado pelo clube baiano ao Vozão desde o início da temporada, o zagueiro Tiago Pagnussat ficará de fora da decisão devido a uma cláusula contratual que o impede de enfrentar o ex-clube.

Para ter o camisa 3 no confronto, o time alvinegro precisaria arcar com uma multa de valor não revelado. Porém, assim como na partida de ida, quando venceu o Bahia por 3 a 1, o clube cearense optou por não exercer a opção contratual para contar com Pagnussat.

Durante a campanha na Copa do Nordeste, o defensor entrou em campo em quatro oportunidades, ajudando a defesa a ser vazada apenas três vezes nos jogos em questão.

Apesar de não estar em campo, Tiago terá a oportunidade de ser bicampeão do Nordestão. Em 2017, quando defendia as cores do Bahia, o zagueiro era titular e capitão do técnico Guto Ferreira, que também o comanda atualmente no Ceará.