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Campeão do mundo, Kroos anuncia aposentadoria da seleção alemã

Meio-campista de 31 anos participou da última Eurocopa, mas não foi capaz de ajudar equipe a passar das oitavas de final contra a Inglaterra...

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 10:31

LanceNet

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Publicado em 

02 jul 2021 às 10:31
Crédito: Kroos deixa Alemanha junto com Joachim Low (Divulgação/Twitter da Federação Alemã de Futebol
Toni Kroos anunciou sua aposentadoria da seleção alemã nesta sexta-feira. Em um comunicado, o meia que foi campeão do mundo na Copa de 2014 disputada no Brasil explicou as razões para deixar de vestir a camisa do seu país após a eliminação da Eurocopa.- Joguei com a Alemanha em 106 partidas. Não haverá uma outra. Eu gostaria, e dei tudo, para que no final fossem 109 jogos e vencido o título da Eurocopa. A decisão de parar após este torneio já estava tomada há algum tempo e estava claro que não iria disputar o Mundial do Qatar em 2022.
> Veja a tabela da Eurocopa
O atleta seguiu dizendo que quer se dedicar exclusivamente ao Real Madrid e ter mais tempo com a sua família, o que a seleção dificultou nos últimos 11 anos. Ainda assim, o jogador afirma ter orgulho por vestir a camisa da Alemanha e desejou sorte ao técnico Hansi-Flick.
Além disso, Toni Kroos abre mão de disputar a Eurocopa 2024 que será jogada na Alemanha. Apesar de ter vencido a Copa do Mundo, o meio-campista não participou da conquista da Copa das Confederações em 2017.

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