Campeão do mundo, Kroos anuncia aposentadoria da seleção alemã

Toni Kroos anunciou sua aposentadoria da seleção alemã nesta sexta-feira. Em um comunicado, o meia que foi campeão do mundo na Copa de 2014 disputada no Brasil explicou as razões para deixar de vestir a camisa do seu país após a eliminação da Eurocopa.- Joguei com a Alemanha em 106 partidas. Não haverá uma outra. Eu gostaria, e dei tudo, para que no final fossem 109 jogos e vencido o título da Eurocopa. A decisão de parar após este torneio já estava tomada há algum tempo e estava claro que não iria disputar o Mundial do Qatar em 2022.