Campeão do mundo com a França sobre racismo: 'Jogadores brancos podem fazer muito'

Lilian Thuram, ex-jogador da Juventus e campeão do mundo com a França em 1998, comentou sobre os casos de racismo no futebol com gancho nos insultos sofridos por jogadores do Napoli no duelo contra a Fiorentina no último final de semana. Durante o Trento Sport Festival, o ex-lateral pediu apoio de jogadores brancos no combate ao preconceito.- O racismo é uma ideologia política e que continua, pois há quem ganhe com isso. Racismo é arrogância, é não querer ouvir os outros. E você deve sair dessa arrogância para se tornar um ser humano. Jogadores e treinadores brancos podem fazer muito. Se você não fizer nada, significa que aceita um estado de coisas. Os atletas devem dizer que há racismo na Itália e você diz isso, pois ama a Itália e quer mudá-la.