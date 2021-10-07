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Campeão do mundo com a França sobre racismo: 'Jogadores brancos podem fazer muito'

Em evento na Itália, Lilian Thuram comentou sobre caso de racismo no duelo entre Fiorentina e Napoli onde Koulibaly, Osimhem e Anguissa sofreram insultos...
LanceNet

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Publicado em 

07 out 2021 às 09:57

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 09:57

Crédito: Lilian Thuram teve passagem marcante pela Juventus (Reprodução
Lilian Thuram, ex-jogador da Juventus e campeão do mundo com a França em 1998, comentou sobre os casos de racismo no futebol com gancho nos insultos sofridos por jogadores do Napoli no duelo contra a Fiorentina no último final de semana. Durante o Trento Sport Festival, o ex-lateral pediu apoio de jogadores brancos no combate ao preconceito.- O racismo é uma ideologia política e que continua, pois há quem ganhe com isso. Racismo é arrogância, é não querer ouvir os outros. E você deve sair dessa arrogância para se tornar um ser humano. Jogadores e treinadores brancos podem fazer muito. Se você não fizer nada, significa que aceita um estado de coisas. Os atletas devem dizer que há racismo na Itália e você diz isso, pois ama a Itália e quer mudá-la.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
Após a vitória do Napoli, os jogadores que foram vítimar de insultos raciais se manifestaram nas redes sociais. A Fiorentina lamentou o ocorrido, enquando a Federação Italiana de Futebol prometeu que iria investigar o caso. Chiellini, zagueiro da seleção campeã da Eurocopa, também condenou a atitude dos fãs da Viola.
Além deste ocorrido, atletas da Inglaterra vêm relatando que desde a última temporada, os casos de racismo nas redes sociais estão aumentando. Clubes e jogadores pediram mais rigor aos responsáveis pela exclusão destas pessoas em diversas plataformas, mas a situação não mudou.

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