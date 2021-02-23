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futebol

Campeão da Supercopa do Japão, João Schmidt celebra estreia com título pelo Kawasaki Frontale

Brasileiro conquistou a taça no último sábado, na vitória por 3 a 2 diante do Gamba Osaka
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Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 10:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 fev 2021 às 10:53
Crédito: João Schmidt chegou conquistando título no futebol japonês (Arquivo pessoal
O meia João Schmidt começou a temporada de 2021 com o pé direito. Recém-contratado pelo Kawasaki Frontale, o brasileiro fez sua estreia com o novo clube, no último sábado, na vitória por 3 a 2 diante do Gamba Osaka, e sagrou-se campeão da Supercopa do Japão.João falou sobre a importância de começar bem a temporada com a equipe e de conquistar mais títulos em 2021.
– Fiquei muito feliz por estrear com vitória e título. É um grande clube, então foi bom chegar e já ser campeão de uma competição. Começar o ano com o título é bom porque dá confiança para o restante da temporada. Sabemos da força do nosso time e vamos buscar conquistar ainda mais – disse o meia João Schmidt.
Atual campeão da J-League, o Kawasaki Frontale estreia na competição nesta sexta-feira, contra o Yokohama Marinos. O meia, que está indo para seu terceiro ano no Japão, fala sobre a expectativa de fazer uma boa temporada com o clube japonês.
– Estou bastante contente pelo meu terceiro ano aqui no Japão e por estar em um grande clube. Meu objetivo é fazer uma ótima temporada e poder ajudar o Kawasaki Frontale a conquistar mais títulos, que é isso que nós almejamos – finalizou.

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