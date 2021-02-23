Campeão da Supercopa do Japão, João Schmidt celebra estreia com título pelo Kawasaki Frontale

Crédito: João Schmidt chegou conquistando título no futebol japonês (Arquivo pessoal

O meia João Schmidt começou a temporada de 2021 com o pé direito. Recém-contratado pelo Kawasaki Frontale, o brasileiro fez sua estreia com o novo clube, no último sábado, na vitória por 3 a 2 diante do Gamba Osaka, e sagrou-se campeão da Supercopa do Japão.João falou sobre a importância de começar bem a temporada com a equipe e de conquistar mais títulos em 2021.

– Fiquei muito feliz por estrear com vitória e título. É um grande clube, então foi bom chegar e já ser campeão de uma competição. Começar o ano com o título é bom porque dá confiança para o restante da temporada. Sabemos da força do nosso time e vamos buscar conquistar ainda mais – disse o meia João Schmidt.

Atual campeão da J-League, o Kawasaki Frontale estreia na competição nesta sexta-feira, contra o Yokohama Marinos. O meia, que está indo para seu terceiro ano no Japão, fala sobre a expectativa de fazer uma boa temporada com o clube japonês.