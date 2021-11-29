Campeão da Euro com a Itália, Donnarumma ganha o Troféu Yashin, dado ao melhor goleiro da temporada

Depois de ser um dos grandes nomes da conquista histórica da Itália na Eurocopa 2020 e ser eleito o melhor jogador da competição, Gianluigi Donnarumma levou mais um troféu para casa. Desta vez, o italiano conquistou o Troféu Yashin, dado pela France Football ao melhor goleiro da temporada.O jogador, atualmente no Paris Saint-Germain, foi um dos destaques da seleção italiana na Euro após uma grande temporada no Milan, que colocou o time rossonero na Champions League depois de sete anos.

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- Nós demos muita alegria aos italianos (com o título da Eurocopa), foi uma emoção indescritível. Estou muitíssimo orgulhoso, era um sonho realmente, e era o destino que eu fosse transferido para o PSG, para estar aqui (Paris). Sou jovem, ainda tenho muita estrada pela frente, mas esse prêmio com certeza é fruto do trabalho cotidiano que venho fazendo, com atenção aos detalhes. Tenho que agradecer aos meus companheiros de clube, e também do meu clube anterior, que me ajudaram muito - destacou em seu discurso.

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Donnaruma desbancou nomes como Ederson, Courtois e Oblak que figuraram apenas no Top 10 da premiação. Veja como ficou o ranking completo:

1° Donnarumma (Paris Saint-Germain/Itália)2° Mendy (Chelsea/Senegal)3° Oblak (Atlético de Madrid/Eslovênia)4° Éderson (Manchester City/Brasil)5° Neuer (Bayern de Munique/Alemanha)6° Emiliano Martínez (Aston Villa/Argentina)7° Kasper Schmeichel (Leicester/Dinamarca)8° Courtois (Real Madrid/Bélgica)9° Keylor Navas (Paris Saint-Germain/Costa Rica)10° Handanovic (Internazionale/Eslovênia)