Campeão da Copinha com o Santos, Jubal vive a melhor temporada da carreira no Auxerre, da França

Campeão da Copinha em 2013 pelo Santos, Jubal não teve grandes oportunidades no profissional do Peixe após o título. Após deixar o Brasil e atuar por clubes de Portugal, como Arouca, Boavista e os 'Vitórias' de Guimarães e Setúbal, chegou ao Auxerre em 2020. No clube francês, aos 28 anos, o defensor vive a melhor temporada da carreira e é peça fundamental na equipe que ocupa a quinta posição da segunda divisão francesa. Na atual temporada, Jubal atuou em 19 dos 20 jogos do clube. Assim, jogou os90 minutos das partidas que entrou em campo, totalizando 1710 minutosjogados e contribuindo com dois gols marcados, diante de Nancy e Caen.

- Tive uma evolução muito grande na França. Pude conquistar meu espaço noelenco e meu crescimento é visível. Acredito que minha experiência emPortugal contribuiu muito para minha ascensão na carreira. Agora é buscarrecolocar o Auxerre na elite da França - disse o zagueiro.

Já em 2020/21, o defensor jogou 34 partidas. No total, foram 3060 minutos emcampo. Tendo em vista que ainda restam 18 partidas para o Auxerre encerrarsua campanha na Segunda Divisão Francesa, Jubal pode terminar acompetição com 3330 minutos jogados.

- Estou com 28 anos e posso dizer que estou na minha melhor forma física.Atuar os 90 minutos em todas as partidas que disputou na temporada é parapoucos atletas. Vou seguir trabalhando para conseguir bater minha minutagemem campo da última temporada e mostrar o meu valor - afirmou o defensor,que tem contrato com o Auxerre até junho de 2022.

Jubal foi peça importante na campanha do título do Santos, ao bater o Goiás por 3 a 1 na decisão no Pacaembu e quebrar um jejum de 29 anos sem a conquista da competição pela equipe da Vila Belmiro. O defensor de 28 anos foi titular durante toda a competição e inclusive, fez o primeiro gol do time na vitória por 3 a 0 frente ao Remo, na estreia do torneio.

- É uma conquista que eu guardo com muito carinho. Todo atleta, que estáiniciando sua carreira, sonha em disputar e conquistar uma Copa São Paulo.De 128 equipes que entram no torneio, a que você atua ser campeã, é algomuito grande para garotos com cerca de 20 anos - afirmou Jubal.Após a conquista da Copa São Paulo, atuou em 22 partidas pelo profissional do Peixe. Em 2015, chegou ao Arouca, de Portugal. Ainda no país luso, passou porVitória de Guimarães, em 2017, Boavista, em 2018, e Vitória de Setúbal, em2019, até chegar ao Auxerre, em 2020.