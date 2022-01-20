Campeão da Copa Verde com o Remo, Jefferson assina com o Ypiranga-RS e mira acesso à Série B

Após disputar a Série B do Brasileiro e ser campeão da Copa Verde pelo Remo, Jefferson assinou contrato com o Ypiranga-RS. O vínculo vai até o fim da Série C deste ano e ele mira o acesso ao fim da competição. Satisfeito por chegar ao time de Erechim, o jogador deve estrear na próxima quinta-feira no primeiro jogo da equipe no Gauchão contra o São Luiz em casa.- Estou muito feliz com esse novo desafio no Ypiranga. Espero dar muita alegria ao torcedor. Quero fazer bons jogos e ajudar os meus colegas. Posso desempenhar as funções que me forem dadas pelo professor. Posso jogar de três formas no ataque, como pelos lados do campo e também mais centralizado - disse Jefferson.