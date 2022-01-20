Campeão da Copa Verde com o Remo, Jefferson assina com o Ypiranga-RS e mira acesso à Série B

Após disputar a Série B do Brasileiro e ser campeão da Copa Verde pelo Remo, Jefferson assinou contrato com o Ypiranga-RS. O vínculo vai até o fim da Série C deste ano e ele mira o acesso ao fim da competição. Satisfeito por chegar ao time de Erechim, o jogador deve estrear na próxima quinta-feira no primeiro jogo da equipe no Gauchão contra o São Luiz em casa.- Estou muito feliz com esse novo desafio no Ypiranga. Espero dar muita alegria ao torcedor. Quero fazer bons jogos e ajudar os meus colegas. Posso desempenhar as funções que me forem dadas pelo professor. Posso jogar de três formas no ataque, como pelos lados do campo e também mais centralizado - disse Jefferson.
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Na temporada passada, Jefferson atuou pelo Boa Esporte, onde participou de 11 jogos, e depois acertou com o Remo para as disputas da Série B e da Copa do Brasil e da Copa Verde, que levantou o troféu inédito para o Leão Azul. No time paraense, o atacante entrou em campo 31 vezes. Agora no Ypiranga-RS, o jogador sonha levar o time gaúcho à segunda divisão nacional.
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- Acredito que o principal objetivo do clube é o acesso à Série B do Brasileiro. Que a gente possa com muita humildade e trabalho juntos alcançar esse objetivo. Tenho certeza que não vai faltar empenho de todos para atingir isso - concluiu.