Campeão da Copa do Brasil Sub-20, Ruan assina primeiro contrato profissional com o Coritiba

Crédito: Ruan assina contrato com o Coritiba (Divulgação/Coritiba

O atleta Ruan Assis assinou o primeiro contrato profissional com o Coritiba na última semana. Um dos destaques da equipe na conquista da Copa do Brasil Sub-20, o atacante surge como uma das grandes promessas do clube para os próximos anos. Com a renovação contratual, Ruan tem vínculo com o clube até 11 de agosto de 2024.

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Atualmente com 17 anos de idade, a promessa chegou ao clube com 11 anos de idade e esteve em algumas categorias, destacando-se com idade abaixo do que os demais jogadores. Um exemplo bastante vivo na memória do Athletico, sobre este assunto, foi a conquista do Campeonato paranaense Sub-15, quando Ruan atuou como titular em todos os jogos - mesmo com idade inferior - e o clube sagrou-se campeão do torneio na oportunidade.

'A sensação de assinar um contrato profissional é a melhor possível, sensação difícil de descrever pois é algo que sempre sonhei junto com a minha família. Iniciei no clube na categoria sub-11, ganhei bastante títulos na base, graças a deus', disse o jogador.

'Há dois títulos que considero os mais marcantes pra mim, pelo meu rendimento individual e coletivo de toda equipe. O primeiro que posso citar é o Campeonato Paranaense Sub-15, fui titular durante toda competição e conquistamos um título muito expressivo para o clube. E o mais importante de todos eles, que sem dúvidas, foi a Copa do Brasil deste ano. O torneio foi difícil, mas ser campeão de um torneio Sub-20 com apenas 17 anos, ser um dos destaques... isso tudo marca muito um trabalho forte que venho construindo. Sou muito grato por todas as oportunidades', finalizou o jovem Ruan.