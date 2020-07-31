Campeão com a Alemanha em 2014, Höwedes se aposenta do futebol

Crédito: O último clube de Höwedes foi o Lokomotiv Moscou (Divulgação

Mais um vencedor da Copa do Mundo de 2014 se aposenta. Depois de André Schürrle, foi a vez de Benedikt Höwedes pendurar as chuteiras. Em entrevista à "Der Spiegel", o zagueiro alemão de 32 anos revelou que precisava passar mais tempo com a família.

- Estive recentemente com minha esposa e filho em uma viagem de trailer no sul da França. Percebi como estava feliz em ver meu filho perto de mim. O futebol parecia tão sem importância para mim. Meu filho tem 21 meses e durante meu período em Moscou não pude aproveitar o tempo com ele. Sofri por isso.

Höwedes começou nas categorias de base do Schalke 04 e ficou de 2007 até 2017 no clube. Depois, foi para a Juventus por uma temporada. Em 2018, assinou com o Lokomotiv Moscou, onde encerrou a carreira.