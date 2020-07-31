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futebol

Campeão com a Alemanha em 2014, Höwedes se aposenta do futebol

Zagueiro seguiu os passos de André Schürrle, que também estava naquela conquista...

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 19:29

LanceNet

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Publicado em 

31 jul 2020 às 19:29
Crédito: O último clube de Höwedes foi o Lokomotiv Moscou (Divulgação
Mais um vencedor da Copa do Mundo de 2014 se aposenta. Depois de André Schürrle, foi a vez de Benedikt Höwedes pendurar as chuteiras. Em entrevista à "Der Spiegel", o zagueiro alemão de 32 anos revelou que precisava passar mais tempo com a família.
- Estive recentemente com minha esposa e filho em uma viagem de trailer no sul da França. Percebi como estava feliz em ver meu filho perto de mim. O futebol parecia tão sem importância para mim. Meu filho tem 21 meses e durante meu período em Moscou não pude aproveitar o tempo com ele. Sofri por isso.
Höwedes começou nas categorias de base do Schalke 04 e ficou de 2007 até 2017 no clube. Depois, foi para a Juventus por uma temporada. Em 2018, assinou com o Lokomotiv Moscou, onde encerrou a carreira.
Na seleção alemã, Höwedes estreou em 2011 e atuou pela última vez em 2017. Na Copa do Mundo de 2014, participou de todos os jogos e acabou sendo vencedor.

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