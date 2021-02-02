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futebol

Campeão brasileiro pela Chapecoense, zagueiro agradece apoio do torcedor

Aos 28 anos, Luiz Otávio está na Chapecoense desde 2017. Defensor já conquistou dois Estaduais e um Brasileirão pelo clube
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LanceNet

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Publicado em 

02 fev 2021 às 19:48

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 19:48

Crédito: Luiz Otávio celebrou o título ao lado da esposa e dos filhos (Crédito/ Arquivo Pessoal
A Chapecoense fechou a temporada 2020 com chave de ouro. O Verdão do Oeste conquistou estadual e o campeonato brasileiro, consequentemente o acesso para disputar a Série A em 2021. Um dos destaques da Chapecoense na temporada, o zagueiro Luiz Otávio falou sobre as conquistas, carinho do torcedor e o apoio da família.
Qual era a dupla de ataque do seu time há dez anos atrás? Relembre parcerias
- Foi uma temporada mágica. Muitos não acreditavam na Chapecoense, mas provamos que um grupo unido pode superar as dificuldades. Conquistamos o estadual, depois de um início ruim. Isso agregou demais ao grupo, que ficou mais forte e chegou muito bem para disputar a Série B. Mesmo sem a presença do torcedor no estádio, tivemos a a certeza do apoio de cada um. Sou muito grato aos torcedores e a minha família que sempre me apoia em todos os momentos. Esse título é deles - disse o zagueiro da Chapecoense.
VEJA A TABELA E SIMULE O RESTANTE DO BRASILEIRÃOApós retornar de empréstimo do Mirassol-SP, Luiz Otávio entrou em campo 34 vezes, marcou 3 gols e foi fundamental na conquista dos títulos catarinense e brasileiro.

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