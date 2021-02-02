Campeão brasileiro pela Chapecoense, zagueiro agradece apoio do torcedor

A Chapecoense fechou a temporada 2020 com chave de ouro. O Verdão do Oeste conquistou estadual e o campeonato brasileiro, consequentemente o acesso para disputar a Série A em 2021. Um dos destaques da Chapecoense na temporada, o zagueiro Luiz Otávio falou sobre as conquistas, carinho do torcedor e o apoio da família.

- Foi uma temporada mágica. Muitos não acreditavam na Chapecoense, mas provamos que um grupo unido pode superar as dificuldades. Conquistamos o estadual, depois de um início ruim. Isso agregou demais ao grupo, que ficou mais forte e chegou muito bem para disputar a Série B. Mesmo sem a presença do torcedor no estádio, tivemos a a certeza do apoio de cada um. Sou muito grato aos torcedores e a minha família que sempre me apoia em todos os momentos. Esse título é deles - disse o zagueiro da Chapecoense.