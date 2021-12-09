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Campeã Paulista da categoria e na Seleção sub-17, Duda Rodrigues, do São Paulo, celebra bom momento

A jovem atleta do Tricolor, que foi campeão estadual vencendo o Corinthians, vive ótima fase e ressaltou a felicidade em bom momento profissional
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LanceNet

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Publicado em 

09 dez 2021 às 18:15

Publicado em 09 de Dezembro de 2021 às 18:15

O time feminino Sub-17 do São Paulo recentemente sagrou-se campeão do Campeonato Paulista da categoria. O título veio após vitória por 2 a 0 diante do Corinthians. Duda Rodrigues foi um dos destaques da equipe na partida e ao longo do torneio. A jogadora celebrou a conquista e ressaltou o feito do título inédito.
- Estou muito feliz em ter sido campeã paulista com o São Paulo, pois era um título que ainda não tinha - disse a jogadora, que disputou 17 jogos na temporada e marcou oito gols.
> Veja e simule a tabela do BrasileirãoA jogadora recentemente também havia conquistado o troféu da Nike Premier Cup e acumula passagens pelas categorias de base da Seleção brasileira. Duda foi mais uma vez chamada para defender a Seleção, dessa vez na categoria Sub-17, para disputa de dois jogos preparatórios diante do Uruguai.
- A cada convocação é um sentimento único de muita felicidade, pois é um sonho chegar à Seleção e vestir a tão sonhada camisa amarela - finalizou a jogadora.
Crédito: DudaRodriguesfestejouobommomentonacarreira(Foto:Divulgação

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