Campeã brasileira, Gabi Zanotti vive ano iluminado pelo Corinthians

O ano de 2018 vem sendo iluminado para a meia-atacante capixaba Gabi Zanotti, de 33 anos. Uma das principais contratações da equipe feminina do Corinthians para a temporada, ela comemora o título do Campeonato Brasileiro conquistado pelo Timão. A conquista foi na última sexta-feira (26), após vitória sobre o Rio Preto por 4 a 0. Ainda nesta temporada, o Alvinegro foi vice-campeão paulista, campeonato em que Gabi foi eleita a melhor meia e a craque da competição.

A capixaba Gabi Zanotti está satisfeita no Corinthians: "Tenho vontade de permanecer com toda essa estrutura" Crédito: Reprodução/Agência Cortinthians

Antes de chegar ao Corinthians, a jogadora nascida em Itaguaçu, Região Noroeste do Estado, passou por dois clubes do futebol chinês, o Dalian Quanjian e o Tiangsu Suning. Segundo a atleta, o contrato com o time paulista acaba em dezembro e as conversas para uma renovação devem acontecer em breve, antes de mais um compromisso.

Temos um torneio no fim de novembro na Argentina. Tô muito feliz no Corinthians, foi uma grande temporada. Vamos analisar, ver como as coisas vão ficar. Tenho vontade de permanecer com toda essa estrutura que o clube vem dando, avalia.

PROFISSIONALIZAÇÃO

O Corinthians ainda não assina a carteira de trabalho das suas jogadoras, mas isso pode mudar em 2019. Eu ouvi uma especulação, não tô por dentro, mas pode ser que (o Corinthians) assine a carteira. Até porque a maioria dos clubes conta com essa exigência da Conmebol, para terem o futebol feminino. A tendência é a maioria dos clubes assinarem, acredita. Novidade que é vista com bons olhos: Para a valorização, até para as atletas terem uma segurança maior, acho que é importante, afirma a jogadora.

As meninas do Corinthians foram campeãs brasileiras Crédito: Bruno Teixeira/Agência Corinthians

Gabriela já foi também convocada para a seleção brasileira e chegou a conquistar títulos como o ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2015, em Toronto. Perguntada se gostaria de vestir a camisa verde e amarela novamente, a atleta mostra serenidade: Se tiver que ser novamente, irei com o maior prazer, é sempre uma honra. Mas respeito a opinião dos treinadores e da comissão técnica, conta.

Agora Gabriela planeja visitar Vitória. Temos amistoso sexta-feira e na semana que vem vou ter uma folguinha, vou ver a família e os amigos. Depois volto pro Espírito Santo em dezembro, aproveitar o verão.