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Campanha positiva na Copinha evidencia sucesso na base do Mirassol nos últimos anos

Jogadores como Danilo Boza e Guilherme Castilho surgiram na base do Leão...
LanceNet

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Publicado em 

14 jan 2022 às 14:37

Publicado em 14 de Janeiro de 2022 às 14:37

Com três vitórias na fase de grupos da Copinha 2022, o Mirassol fez grande campanha e se classificou como líder do grupo 3, com 11 gols marcados e apenas dois sofridos. Em alta após ser vice-campeão do Paulista Sub-20 com a melhor campanha até a decisão, o Leão eliminou o Atlético-MG na segunda fase e agora encara o Sport em busca das oitavas de final do torneio de base.Dando mais atenção para as categorias de base, o Mirassol colhe grandes frutos também no elenco profissional. Em suas principais campanhas no Paulistão, em 2020 e 2021, a equipe esteve recheada de jogadores revelados no celeiro de craques do Leão. Danilo Boza, que estava no Santos e atualmente pertence ao Juventude, defendeu o time do interior até o estadual da temporada passada e destaca a força da base para o sucesso do clube.
- Fico muito feliz por essas campanhas do Mirassol. Além de ter saído de lá, tenho um carinho enorme pelo clube, então torço demais para que cheguem o mais longe possível na Copinha. O Mirassol sempre teve bons times nas categorias de base, sempre deram uma atenção maior para o nosso desempenho nos times inferiores e o clube sabe que pode ter um bom retorno com esse investimento - comentou Boza sobre a força da base do clube.
Outro destaque revelado pelo Leão foi Guilherme Castilho, que se destacou no Juventude na temporada passada e vestirá a camisa do Atlético-MG em 2022. O meia crê que o clube está colhendo os resultados do investimento plantado há anos e ressalta a importância das categorias de base para qualquer equipe.
- Acredito que o Mirassol está colhendo os frutos que planta há bastante tempo já. Hoje em dia vemos o quanto as categorias de base são importantes para os clubes e que pode dar grandes resultados, mas também é necessário investir. É muito bacana em ver o Mirassol chegando na final do Paulista, fazer um grande início de Copinha e revelando jogadores - disse Castilho.Nos últimos anos, o Leão soma boas campanhas na Copinha, tendo passado para o mata-mata em todas as edições desde 2014, além de registrar a melhor participação na última edição, em 2020, quando chegou às oitavas de final e de quebra teve o artilheiro do torneio, o atacante Felipe Micael, com 10 gols.
Em 2019, o clube inaugurou o mais moderno CT do interior paulista, construído com o dinheiro destinado ao clube pela venda de Luiz Araújo, cria da base do Mirassol, do São Paulo ao Lille.
Crédito: DaniloBozaemaçãoquandoaindadefendiaoMIrassolantesdesetransferirparaoSantos(LéoRoveroni/Mirassol

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