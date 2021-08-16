Campanha do Vitória é buscar manutenção na Série B, reconhece Sérgio Mota

Crédito: Meia está regularizado no BID e pode estrear contra o Vila Nova (Pietro Carpi/Divulgação/Vitória

Sem poupar palavras, o meia Sérgio Mota foi apresentado como reforço do Vitória na tarde desta segunda-feira (16) onde, em entrevista coletiva, o jogador disse claramente qual deve ser o objetivo da equipe a curto prazo na Série B do Brasileirão.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSPara ele, a primeira meta a ser alcançada pelos comandados do técnico recém-chegado Wagner Lopes precisa ser atingir a marca de 45 pontos, média habitual para as equipes que conseguem se manter na divisão. Somente depois disso, segundo ele, será possível pensar em metas mais ambiciosas.

Em relação ao aproveitamento em si do time, o atleta de 31 anos de idade revelado pelo São Paulo, mas que estava desde 2018 no futebol chinês, também foi taxativo ao dizer que o time precisa fazer "o oposto do primeiro turno" para ter sucesso na segunda parte da competição: