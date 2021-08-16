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Campanha do Vitória é buscar manutenção na Série B, reconhece Sérgio Mota

Meia que estava desde 2018 no futebol chinês participou de entrevista coletiva de apresentação nesta segunda-feira (16)...
LanceNet

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Publicado em 

16 ago 2021 às 17:09

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 17:09

Crédito: Meia está regularizado no BID e pode estrear contra o Vila Nova (Pietro Carpi/Divulgação/Vitória
Sem poupar palavras, o meia Sérgio Mota foi apresentado como reforço do Vitória na tarde desta segunda-feira (16) onde, em entrevista coletiva, o jogador disse claramente qual deve ser o objetivo da equipe a curto prazo na Série B do Brasileirão.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSPara ele, a primeira meta a ser alcançada pelos comandados do técnico recém-chegado Wagner Lopes precisa ser atingir a marca de 45 pontos, média habitual para as equipes que conseguem se manter na divisão. Somente depois disso, segundo ele, será possível pensar em metas mais ambiciosas.
Em relação ao aproveitamento em si do time, o atleta de 31 anos de idade revelado pelo São Paulo, mas que estava desde 2018 no futebol chinês, também foi taxativo ao dizer que o time precisa fazer "o oposto do primeiro turno" para ter sucesso na segunda parte da competição:
- O oposto do primeiro (turno). A gente sabe, tem essa consciência de que o primeiro turno não foi bom. A gente está focado, trabalhando para que possa mudar isso nessa última rodada já e na virada do turno ser totalmente diferente. A gente sabe que o primeiro objetivo, eu carrego comigo, que é atingir os primeiros 45 pontos, ficar tranquilo, e depois almejar coisas grandes. O que vai vir lá na frente, não sei, mas primeiro é trabalhar e ter a consciência de que temos que sair da zona de rebaixamento.

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