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futebol

Campanha do Náutico junto a sócios torcedores arrecada R$ 350 mil

Clube promove a possibilidade de antecipação e regularização das mensalidades presenteando aqueles que aderirem com uniforme oficial...
LanceNet

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Publicado em 

02 jul 2020 às 19:11

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 19:11

Crédito: Divulgação/Náutico
O conjunto de campanhas promovidas pelo Náutico chamada de Coração Timbu tem recebido uma adesão importante dos torcedores, chegando a arrecadação de R$ 350 mil segundo informação do portal 'Superesportes' que teria sido, inclusive, confirmada pelo vice-presidente de marketing, Luiz Felipe.
Na última delas, anunciada em 10 de junho, o Timbu informou em transmissão ao vivo que os sócios torcedores com mensalidades antecipadas até o fim de 2020 bem como aqueles que acertassem sua situação junto com a antecipação ganhariam, sem custo adicional, o segundo uniforme do clube, batizado de "Branco de Luta".​​Apesar da medida, o dirigente do Alvirrubro entende que é importante fazer a ressalva que se trata de uma antecipação de receita já prevista, fazendo com que o clube tenha um melhor gerenciamento do momento onde o ingresso financeiro foi notoriamente diminuído pela pausa forçada das competições.
- É importante que se saiba que esse valor não é de arrecadação, mas que está sendo antecipado pelo sócio que está botando anuidade. Quando você vai para o mês a mês, isso não é uma arrecadação estrondosa. A campanha está indo muito bem, sem dúvida, mas é um valor antecipado de anuidade. Tem gente que pagou só seis meses, do final desse ano, porque já tava pagando em dia. E quem não tava em dia, que começou agora, pagou o ano inteiro. Eu tô adiantando mensalidades, esse valor é parcelado e representa anuidade. É uma garantia de receita, é assim que o Náutico tem olhado, com pé no chão - analisou Luiz Felipe.

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