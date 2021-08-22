Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Campanha do Fortaleza no primeiro turno foi a melhor da história de um nordestino na Série A
futebol

Campanha do Fortaleza no primeiro turno foi a melhor da história de um nordestino na Série A

Equipe dirigida pelo argentino Juan Pablo Vojvoda chegou a marca de 32 pontos com o empate diante do Juventude...

Publicado em 22 de Agosto de 2021 às 14:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 ago 2021 às 14:56
Crédito: Fernando Alves/ECJuventude
Além do estilo vistoso demonstrado pela equipe do Fortaleza na temporada, o time vem atingindo marcas ainda mais relevantes do que a terceira posição na tabela de classificação da Série A. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSCom os 32 pontos conquistados depois do empate em 1 a 1 frente ao Juventude no Alfredo Jaconi, o time dirigido pelo técnico argentino Juan Pablo Vojvoda atingiu a melhor marca de 32 unidades na competição, a melhor marca de um clube do Nordeste no Campeonato Brasileiro.
Foram até aqui nove vitórias com cinco empates e apenas três derrotas em 17 partidas disputadas na competição, aproveitamento de 43% onde o desempenho como mandante se torna a grande força da equipe: oito vitórias com seis vitórias e dois empates.
Antes de ter a chance de prolongar os números na Série A, o Leão volta suas atenções para a Copa do Brasil onde duelará com o São Paulo, na próxima quarta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), no Morumbi.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano
Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas
Imagem BBC Brasil
Governo Trump manda delegado da PF que ajudou ICE a prender Ramagem deixar os EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados