Campanha do Fortaleza no primeiro turno foi a melhor da história de um nordestino na Série A

Crédito: Fernando Alves/ECJuventude

Além do estilo vistoso demonstrado pela equipe do Fortaleza na temporada, o time vem atingindo marcas ainda mais relevantes do que a terceira posição na tabela de classificação da Série A. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSCom os 32 pontos conquistados depois do empate em 1 a 1 frente ao Juventude no Alfredo Jaconi, o time dirigido pelo técnico argentino Juan Pablo Vojvoda atingiu a melhor marca de 32 unidades na competição, a melhor marca de um clube do Nordeste no Campeonato Brasileiro.

Foram até aqui nove vitórias com cinco empates e apenas três derrotas em 17 partidas disputadas na competição, aproveitamento de 43% onde o desempenho como mandante se torna a grande força da equipe: oito vitórias com seis vitórias e dois empates.