Campanha de marketing do Fortaleza presenteia torcedores com camisa oficial

Imagine você estar andando na rua e, por ter decidido participar de uma suposta pesquisa para alunos de uma faculdade, acabar sendo presenteado com a camisa do seu time do coração? Pois foi exatamente isso que viveram alguns torcedores do Fortaleza no último fim de semana em iniciativa de marketing promovida pelo clube do Pici. #>O caminho do Leão na busca para fugir da degola no BrasileirãoEm campanha batizada de "#VistaACamisa" onde membros da produção eram os atores que simulava ser universitários, os torcedores abordados nas ruas de Fortaleza eram questionados justamente sobre a campanha do time no Campeonato Brasileiro. No momento, a equipe é a 17ª colocação com 35 unidades.