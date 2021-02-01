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Campanha de marketing do Fortaleza presenteia torcedores com camisa oficial

Usando atores, clube fez uma pesquisa fictícia com fãs do Leão do Pici onde, por sua participação, ganharam um belo prêmio surpresa...
LanceNet

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Publicado em 

01 fev 2021 às 20:02

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 20:02

Crédito: Campanha criada pelo clube foi realizada nas ruas da capital cearense (Divulgação/Fortaleza
Imagine você estar andando na rua e, por ter decidido participar de uma suposta pesquisa para alunos de uma faculdade, acabar sendo presenteado com a camisa do seu time do coração? Pois foi exatamente isso que viveram alguns torcedores do Fortaleza no último fim de semana em iniciativa de marketing promovida pelo clube do Pici. #>O caminho do Leão na busca para fugir da degola no BrasileirãoEm campanha batizada de "#VistaACamisa" onde membros da produção eram os atores que simulava ser universitários, os torcedores abordados nas ruas de Fortaleza eram questionados justamente sobre a campanha do time no Campeonato Brasileiro. No momento, a equipe é a 17ª colocação com 35 unidades.
Algumas respostas indicaram claramente a insatisfação existente por conta da campanha abaixo do esperado pelo futebol apresentado nos últimos anos. Porém, a alegria logo tomava conta do rosto dos participantes da campanha ao receberem como presente uma camisa oficial do clube.
A campanha de marketing em questão foi considerada como bem-sucedida pelos criadores da mesma ao ponto de, nessa semana, ela seguir em curso na capital cearense.

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