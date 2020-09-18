Camisa portuguesa, com certeza: com legião lusa no elenco, Wolves lançam camisa nas cores de Portugal

O Wolverhampton pode ser considerado uma colônia portuguesa na Inglaterra: além do técnico Nuno Espírito Santo, mais 10 jogadores do país compõem o elenco do time da Premier League. E nesta sexta-feira (18), o clube revelou sua terceira camisa nas cores de Portugal.O uniforme é majoritariamente na cor vinho, com tons verdes. Oficialmente, o clube não afirmou na nota de anúncio que foi uma homenagem a Portugal, mas as cores encaixaram de forma clara na filosofia de estrangeiros da equipe.