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futebol

Camisa portuguesa, com certeza: com legião lusa no elenco, Wolves lançam camisa nas cores de Portugal

No total, equipe inglesa tem 10 jogadores do país no elenco e o técnico Nuno Espírito Santo...

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 13:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 set 2020 às 13:19
Crédito: Camisa do clube inglês nas cores de Portugal (Divulgação
O Wolverhampton pode ser considerado uma colônia portuguesa na Inglaterra: além do técnico Nuno Espírito Santo, mais 10 jogadores do país compõem o elenco do time da Premier League. E nesta sexta-feira (18), o clube revelou sua terceira camisa nas cores de Portugal.O uniforme é majoritariamente na cor vinho, com tons verdes. Oficialmente, o clube não afirmou na nota de anúncio que foi uma homenagem a Portugal, mas as cores encaixaram de forma clara na filosofia de estrangeiros da equipe.
Atualmente, os jogadores portugueses do Wolverhampton no clube são: Rúben Neves, Rui Patrício, Ruben Vinagre, Fábio Silva, Daniel Podence, Vitinha, Diogo Jota, Roderick Miranda, João Moutinho e Pedro Neto.
Veja mais fotos e vídeos: DivulgaçãoDivulgação

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