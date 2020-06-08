Camisa do Dortmund viraliza nas redes por parecer com Pokémon

Foi divulgada a nova camisa do Borussia Dortmund para a próxima temporada. Nas redes, porém, o assunto virou meme e o novo uniforme lembra muito um Pokémon. O "Electabuzz" é muito semelhante ao novo uniforme.
A nova camisa se tornou viral em pouco tempo. O portal que divulgou, "Todo sobre camisetas", não revelou se é inspirada no Pokémon, mas realmente parece.
O Electabuzz é conhecido por ser um Pokémon do tipo elétrico. Na sua descrição está escrito: "pokémon elétrico que devora energia e consegue provocar blecautes".E MAIS:Toluca, do México, anuncia sete infectados por coronavírusFamalicão viaja e encara Gil Vicente visando ficar na zona de Liga EuropaRB Leipzig não deve exercer claúsula de compra do lateral AngeliñoZagueiro do Liverpool diz que atletas estão focados desde a paralisaçãoManchester United buscou a contratação de Ansu Fati E MAIS: