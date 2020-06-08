Camisa do Dortmund viraliza nas redes por parecer com Pokémon

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Foi divulgada a nova camisa do Borussia Dortmund para a próxima temporada. Nas redes, porém, o assunto virou meme e o novo uniforme lembra muito um Pokémon. O "Electabuzz" é muito semelhante ao novo uniforme.

A nova camisa se tornou viral em pouco tempo. O portal que divulgou, "Todo sobre camisetas", não revelou se é inspirada no Pokémon, mas realmente parece.