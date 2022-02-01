Caminho aberto! Arsenal rescinde com Aubameyang, que deve ser anunciado pelo Barcelona

O Barcelona terá mais um reforço para a sequência da temporada na Europa. Nesta terça-feira, o Arsenal anunciou a rescisão de contrato com o atacante Pierre-Emerick Aubameyang e abriu caminho para o clube espanhol anunciar a chegada do gabonês de 32 anos.
O atacante já realizou exames médicos e treinou pelo Barcelona nesta semana, mas ainda não oficializou o acordo com a equipe espanhola por conta do impasse com o Arsenal. O clube inglês, no entanto, anunciou o distrato com o jogador 'em comum acordo'.
Aubameyang vai assinar por um ano e meio com o Barcelona e receberá valor inferior ao que tinha no Arsenal. O gabonês havia sido afastado do elenco principal pelo técnico Mikel Arteta por problemas de comportamento. Pelos Gunners, marcou 92 gols em 163 partidas.