Câmera flagra Messi com dores no joelho minutos antes da polêmica com Pochettino por substituição

Após a polêmica substituição de Lionel Messi no duelo entre PSG e Lyon, no último domingo, pelo Campeonato Francês, rodar o mundo, as explicações de Mauricio Pochettino começaram a fazer sentido. Em imagens exclusivas da emissora "beIN Sports", o argentino apareceu reclamando de dores no joelho.Por volta dos 25 minutos da etapa final, em um momento que o jogo ficou paralisado para atendimento médico, Messi foi flagrado com a mão na perna esquerda, parecendo sentir dores. Na sequência, o camisa 30 flexionou o joelho para sentir se tinha condições.
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Após a partida, o treinador do PSG falou sobre a substituição de Messi e afirmou que pensou em poupar o atleta, com medo de futuras lesões.
- Tomei a decisão de tirar Messi para evitar uma possível lesão no futuro. Estão chegando partidas importantes e temos que protegê-lo. São decisões que tomo pelo time. Às vezes podem agradar, outras vezes não. Temos de fazer escolhas, no time titular e depois durante jogo, sempre pensando no melhor para a equipe e para cada jogador - disse Pochettino.