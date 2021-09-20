Câmera flagra Messi com dores no joelho minutos antes da polêmica com Pochettino por substituição

Crédito: FRANCK FIFE / AFP

Após a polêmica substituição de Lionel Messi no duelo entre PSG e Lyon, no último domingo, pelo Campeonato Francês, rodar o mundo, as explicações de Mauricio Pochettino começaram a fazer sentido. Em imagens exclusivas da emissora "beIN Sports", o argentino apareceu reclamando de dores no joelho.Por volta dos 25 minutos da etapa final, em um momento que o jogo ficou paralisado para atendimento médico, Messi foi flagrado com a mão na perna esquerda, parecendo sentir dores. Na sequência, o camisa 30 flexionou o joelho para sentir se tinha condições.

+ Tite vai revelar convocação nesta sexta: veja quem pode pintar na lista da Seleção nos próximos jogos pelas Eliminatórias

Após a partida, o treinador do PSG falou sobre a substituição de Messi e afirmou que pensou em poupar o atleta, com medo de futuras lesões.