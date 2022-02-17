Camboriú bate Avaí, assume vice-liderança e afunda rival no Catarinense

Nesta quarta-feira (16), o Camboriú foi superior e bateu o Avaí por 1 a 0, em casa, pelo Campeonato Catarinense, com gol de Ronny.
Com o resultado, a equipe subiu para a vice-liderança com 16 pontos conquistados e afundou o Avaí em 11º, com seis. Na próxima partida, o Camboriú encara a Chapecoense, no domingo (20), às 17h (horário de Brasília), enquanto o Leão enfrenta o Concórdia no dia anterior, às 19h.JOGO BOM!No começo da primeira etapa, os donos da casa tiveram as melhores oportunidades, fazendo a defesa do Avaí trabalhar, mas sem grandes perigos. Aos poucos, a equipe visitante foi se soltando e tendo boas oportunidades com as chegadas ofensivas dos meio-campistas, principalmente com Renato.
Em uma boa trama, Muriqui roubou a bola, tocou para Macaé, mas o goleiro interviu. Logo depois, Emerson Martins arriscou chute de longe. Charles mandou na área, Juliano desviou e levou perigo.
As duas últimas chegadas da partida foram com Juliano. Na primeira, arriscou cobrança de falta direta e em seguida, bateu perto da meta, finalizando as oportunidades da primeira etapa.
CADE O JOGO?Na volta do intervalo, a partida ficou equilibrada, com a primeira oportunidade surgindo do Avaí. Bruno Silva foi acionado por Rômulo e por pouco não marcou. Posteriormente, Morato acionou Muriqui e o camisa 11 finalizou.
Romulo recebeu no meio, avançou em velocidade e arrematou por cima. Aos 29', Ronny aproveitou falha de Vladimir, cabeceou para as redes e abriu o placar para o Camboriú. Romulo quase empatou para o Avaí, que quase tomou o segundo, mas Vladimir interviu. FICHA TÉCNICA DA PARTIDACamboriú x Avaí
Local: Augusto Bauer, em BrusqueData/horário: 16/02/2022 - 21h30 (de Brasília)Árbitro: Bráulio da Silva MachadoAssistente 1: José Roberto LarroydAssistente 2: Clovis HerdtCartões amarelos: Arthur Chaves, Bruno Silva (Avaí), Juliano, Jorge Henrique, Ronny, Wagner Balotelli (Camboriú)Cartões vermelhos: GOLS: Ronny (28'/2T) (1-0)
Camboriú (Técnico: Luan Carlos) Gabriel Félix; Lucas Barboza, Wesley e Charles (Caio Acaraú 35'/2T); Emerson Martins, Cleisson Tetê, Wagner Balotelli e Matheus Lagoa (Bruno Oliveira 19'/2T); Jorge Henrique (Ronny 13'/2T), Juliano (Nuguete 35'/2T) e Bruno Mota.
Avaí (Técnico: Eduardo Barroca) Vladimir; Matheus Ribeiro, Fagner Alemão, Arthur Chaves e Cougo (Bruno Cortez - intervalo); Bruno Silva, Macaé (Gustavo Santos 28'/2T) e Renato; Paulo Baya (Morato - Intervalo), Muriqui (Quirino 21'/2T) e Romulo (Jô 39'/2T).