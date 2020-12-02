Cambiasso não crê em 'acordo' entre Real e Gladbach na Champions

Crédito: Cambiasso marcou história na Inter e diz que time deve pensar somente na vitória (Cambiasso

A configuração do Grupo B da Liga dos Campeões não favorece a Inter de Milão. Caso os italianos vençam o Shakhtar na próxima semana, bastaria um empate entre Real Madrid e Borussia Monchengladbach para que as duas equipes conquistassem suas classificações às oitavas de final. No entanto, o ex-jogador Esteban Cambiasso não acredita que isso possa acontecer.

- Posso garantir que não haverá nenhum “acordo”. Conheço bem o Real Madrid. Em casa, não pode permitir um empate e ficar em segundo lugar no grupo. Sua história conta outras coisas. Estou 100% seguro disso. Que a Inter pense em ganhar e nada mais - afirmou o argentino aos microfones da “Sky Sport”.

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