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futebol

Cambiasso não crê em 'acordo' entre Real e Gladbach na Champions

Ex-jogador da Inter de Milão e Real Madrid afirma que clube espanhol irá jogar para vencer os alemães e que italianos devem fazer dever de casa diante do Shakhtar Donetsk...
LanceNet

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Publicado em 

02 dez 2020 às 10:55

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 10:55

Crédito: Cambiasso marcou história na Inter e diz que time deve pensar somente na vitória (Cambiasso
A configuração do Grupo B da Liga dos Campeões não favorece a Inter de Milão. Caso os italianos vençam o Shakhtar na próxima semana, bastaria um empate entre Real Madrid e Borussia Monchengladbach para que as duas equipes conquistassem suas classificações às oitavas de final. No entanto, o ex-jogador Esteban Cambiasso não acredita que isso possa acontecer.
- Posso garantir que não haverá nenhum “acordo”. Conheço bem o Real Madrid. Em casa, não pode permitir um empate e ficar em segundo lugar no grupo. Sua história conta outras coisas. Estou 100% seguro disso. Que a Inter pense em ganhar e nada mais - afirmou o argentino aos microfones da “Sky Sport”.
> Veja a tabela da Liga dos Campeões
Os italianos conquistaram uma vitória essencial sobre os alemães na última terça-feira visando uma difícil classificação para a próxima fase do torneio. No entanto, o destino do time de Antonio Conte não está nas próprias mãos e antes de tudo precisa ganhar do Shakhtar, que também sonha em avançar no torneio.

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