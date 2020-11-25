Camavinga rompe com agente e aumenta rumor de ida ao Real

Crédito: Camavinga é o principal jogador do Rennes (Divulgação

O meio-campista Eduardo Camavinga rompeu relações com seu agente, Moussa Sissoko, segundo o portal “Footmercato”. Com isso, grandes empresários do futebol mundial, como Jorge Mendes, Jonathan Barnett e Pini Zahavi buscam gerenciar a carreira da jovem promessa francesa de apenas 18 anos.Esta mudança é uma reviravolta na carreira do jogador do Rennes, uma vez que o nome do camisa 10 é muito especulado no Real Madrid. Tanto Mendes quanto Barnett possuem boa relação com o clube merengue e já fizeram negociações com o time de Florentino Pérez, enquanto Zahavi busca emplacar sua primeira operação com a equipe espanhola.

Camavinga também tem contrato com o Rennes até 2022 e ainda não tratou sobre sua renovação. Dessa forma, o final desta temporada é a última boa oportunidade da equipe francesa fazer dinheiro com o atleta que irá entrar em seu último ano de vínculo. Dessa forma, a briga entre agentes deve se intensificar até a próxima janela de verão.