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Camavinga rompe com agente e aumenta rumor de ida ao Real

Jorge Mendes, Jonathan Barnett e Pini Zahavi desejam administrar a carreira do jovem francês. Caso acerte com um dos três nomes, jovem pode se aproximar do Real Madrid...

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 09:32

LanceNet

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Publicado em 

25 nov 2020 às 09:32
Crédito: Camavinga é o principal jogador do Rennes (Divulgação
O meio-campista Eduardo Camavinga rompeu relações com seu agente, Moussa Sissoko, segundo o portal “Footmercato”. Com isso, grandes empresários do futebol mundial, como Jorge Mendes, Jonathan Barnett e Pini Zahavi buscam gerenciar a carreira da jovem promessa francesa de apenas 18 anos.Esta mudança é uma reviravolta na carreira do jogador do Rennes, uma vez que o nome do camisa 10 é muito especulado no Real Madrid. Tanto Mendes quanto Barnett possuem boa relação com o clube merengue e já fizeram negociações com o time de Florentino Pérez, enquanto Zahavi busca emplacar sua primeira operação com a equipe espanhola.
Camavinga também tem contrato com o Rennes até 2022 e ainda não tratou sobre sua renovação. Dessa forma, o final desta temporada é a última boa oportunidade da equipe francesa fazer dinheiro com o atleta que irá entrar em seu último ano de vínculo. Dessa forma, a briga entre agentes deve se intensificar até a próxima janela de verão.
No momento, a promessa tem sua carreira gerenciada por seu pai, Celestino, enquanto não se acertou com um novo empresário. A parceria com um desses nomes pode fortalecer os indícios de uma transferência para algum grande clube do futebol europeu já na próxima temporada.

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