Camavinga revela conversas com Rennes por renovação de contrato

Apesar das diversas especulações sobre uma possível saída do Rennes, o meio-campista Eduardo Camavinga afirmou que conversa com seu clube sobre uma renovação de contrato. O jovem de 17 anos disse em entrevista coletiva que está concentrado em seu time apesar do interesse do Real Madrid.- Há negociações, reuniões, conversamos frequentemente sobre a minha renovação. Se assim for, será. São vocês, jornalistas, que querem me ver sair. No momento, estou focado 100% em minha equipe. Vamos ver o que acontece.