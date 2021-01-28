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futebol

Camavinga revela conversas com Rennes por renovação de contrato

Jovem de 17 anos é uma das prioridades do Real Madrid, mas está focado na sua atual equipe. Além dos merengues, atleta já foi alvo de rumor do PSG e Bayern de Munique...
LanceNet

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Publicado em 

28 jan 2021 às 11:39

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 11:39

Crédito: LOIC VENANCE / AFP
Apesar das diversas especulações sobre uma possível saída do Rennes, o meio-campista Eduardo Camavinga afirmou que conversa com seu clube sobre uma renovação de contrato. O jovem de 17 anos disse em entrevista coletiva que está concentrado em seu time apesar do interesse do Real Madrid.- Há negociações, reuniões, conversamos frequentemente sobre a minha renovação. Se assim for, será. São vocês, jornalistas, que querem me ver sair. No momento, estou focado 100% em minha equipe. Vamos ver o que acontece.
> Veja a tabela da Ligue 1
Além dos merengues, o volante também já foi especulado no Bayern de Munique e Paris Saint-Germain. Enquanto isso, Camavinga luta para colocar o Rennes em melhor situação na Ligue 1, uma vez que o clube se encontra na 5ª posição, além de já ter sido eliminado na fase de grupos da Champions League.

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