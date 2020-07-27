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futebol

Camavinga está mais distante do Real Madrid neste momento

Clube espanhol só irá fazer grandes contratações na próxima temporada, enquanto jovem do Rennes é alvo de interesse de Bayern de Munique e PSG para este mercado...

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 12:13

LanceNet

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Publicado em 

27 jul 2020 às 12:13
Crédito: Eduardo Camavinga foi um dos principais destaques do Rennes na temporada (AFP
O Real Madrid corre o risco de perder Eduardo Camavinga, de acordo com o jornal “As”. Com o intuito de esperar a situação econômica melhorar, os merengues não vão atrás do francês nesta janela de transferências e o jovem de 17 anos está com ofertas do Paris Saint-Germain e Bayern de Munique. O agente do atleta, Moussa Sissoko, afirmou que não sabe se será possível esperar.
A promessa francesa tem contrato com o Rennes até 2022, mas a falta de ação do clube para renovar seu contrato também é um fator que pesa na decisão de Camavinga em dar um salto maior na carreira. No entanto, o valor pedido por Mourice, diretor esportivo do time francês, de cerca de 80 milhões de euros (R$ 485 milhões) pode travar a operação.
O grande problema para o Rennes é não ter a certeza se a equipe irá se classificar para a fase de grupos da Liga dos Campeões, pois o clube deve passar pela fase de playoffs da competição. Com isso, há uma incerteza em relação a situação financeira do time para a próxima temporada, pois tudo depende dos resultados obtidos.
Caso Camavinga se classifique com o Rennes, a maior probabilidade é que o jogador permaneça mais um ano no time e seja transferido para o Real Madrid na próxima temporada. No entanto, Bayern de Munique e PSG esperam pelo contrário e por uma redução do valor cobrado com a ajuda do jovem e de seu empresário.

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