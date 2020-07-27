Camavinga está mais distante do Real Madrid neste momento

Crédito: Eduardo Camavinga foi um dos principais destaques do Rennes na temporada (AFP

O Real Madrid corre o risco de perder Eduardo Camavinga, de acordo com o jornal “As”. Com o intuito de esperar a situação econômica melhorar, os merengues não vão atrás do francês nesta janela de transferências e o jovem de 17 anos está com ofertas do Paris Saint-Germain e Bayern de Munique. O agente do atleta, Moussa Sissoko, afirmou que não sabe se será possível esperar.

A promessa francesa tem contrato com o Rennes até 2022, mas a falta de ação do clube para renovar seu contrato também é um fator que pesa na decisão de Camavinga em dar um salto maior na carreira. No entanto, o valor pedido por Mourice, diretor esportivo do time francês, de cerca de 80 milhões de euros (R$ 485 milhões) pode travar a operação.

O grande problema para o Rennes é não ter a certeza se a equipe irá se classificar para a fase de grupos da Liga dos Campeões, pois o clube deve passar pela fase de playoffs da competição. Com isso, há uma incerteza em relação a situação financeira do time para a próxima temporada, pois tudo depende dos resultados obtidos.