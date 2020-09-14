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Camavinga diz estar feliz no Rennes, apesar de interesse de gigantes

Meio-campista vive grande momento com camisa do atual líder do Campeonato Francês. Jovem de 17 anos tem sido especulado no Real Madrid e no Paris Saint-Germain...

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 09:04

LanceNet

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Publicado em 

14 set 2020 às 09:04
Crédito: Camavinga é peça chave no elenco do Rennes na temporada (Divulgação
Camavinga é uma das sensações do futebol mundial por ter sido um dos protagonistas do Rennes na campanha histórica que levou o time para a Liga dos Campeões e por ser o atleta mais jovem a debutar pela seleção francesa. Em entrevista ao programa “Téléfoot”, o meio-campista comentou sobre o interesse do Real Madrid e desmentiu que Mbappé tenha tentado convencer o jogador de 17 anos a ir para o Paris Saint-Germain.
- Quando se apresenta um grande clube, você gosta, mas eu não fico com a cabeça nisso. Ficar no Rennes foi uma decisão que tomei com a minha família e hoje estou feliz por isso.
O jovem camisa 10 também vive boa fase com a atual equipe nesta temporada e que ocupa a liderança do Campeonato Francês, além de estar invicto na competição. O atleta participou dos três jogos do time e já foi responsável por marcar um gol e dar uma assistência, sendo peça chave do Rennes neste início de campanha.

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