Camavinga diz estar feliz no Rennes, apesar de interesse de gigantes

Crédito: Camavinga é peça chave no elenco do Rennes na temporada (Divulgação

Camavinga é uma das sensações do futebol mundial por ter sido um dos protagonistas do Rennes na campanha histórica que levou o time para a Liga dos Campeões e por ser o atleta mais jovem a debutar pela seleção francesa. Em entrevista ao programa “Téléfoot”, o meio-campista comentou sobre o interesse do Real Madrid e desmentiu que Mbappé tenha tentado convencer o jogador de 17 anos a ir para o Paris Saint-Germain.

- Quando se apresenta um grande clube, você gosta, mas eu não fico com a cabeça nisso. Ficar no Rennes foi uma decisão que tomei com a minha família e hoje estou feliz por isso.