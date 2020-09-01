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futebol

Camavinga diz estar com cabeça no Rennes, apesar do interesse do Real

Meio-campista francês foi convocado para a seleção pela primeira vez aos 17 anos e vive um ótimo começo de temporada no campeonato nacional com gol e assistência...

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 12:07

LanceNet

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Publicado em 

01 set 2020 às 12:07
Crédito: Camavinga é uma das principais estrelas do Rennes (Divulgação
Camavinga está vivendo um grande momento na carreira jogando pelo Rennes e é pretendido pelo Real Madrid. Em entrevista para a “Ouest France”, o meio-campista não revelou em qual clube irá jogar em 2021 e está com a cabeça focada na equipe atual e na seleção francesa, convocado pela primeira vez para a disputa da Liga das Nações.
- Tenho que seguir me preparando. Comecei jogando muito cedo no Campeonato Francês e agora chegou a convocatória. É uma boa notícia que os treinadores confiam em mim, principalmente Stephan no Rennes. Tenho que viver o dia a dia e que as coisas não subam à cabeça. Essa temporada tenho coisas a fazer com o Rennes, depois será outra história.
Aos 17 anos, Camavinga é muito pretendido pelo compatriota Zidane, comandante do time merengue. Após boa aparição no último ano, o francês já tem um gol e uma assistência em apenas dois jogos da nova temporada do Campeonato Francês. O nome do jogador também já foi especulado no Paris Saint-Germain.

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