Camavinga diz estar com cabeça no Rennes, apesar do interesse do Real

Crédito: Camavinga é uma das principais estrelas do Rennes (Divulgação

Camavinga está vivendo um grande momento na carreira jogando pelo Rennes e é pretendido pelo Real Madrid. Em entrevista para a “Ouest France”, o meio-campista não revelou em qual clube irá jogar em 2021 e está com a cabeça focada na equipe atual e na seleção francesa, convocado pela primeira vez para a disputa da Liga das Nações.

- Tenho que seguir me preparando. Comecei jogando muito cedo no Campeonato Francês e agora chegou a convocatória. É uma boa notícia que os treinadores confiam em mim, principalmente Stephan no Rennes. Tenho que viver o dia a dia e que as coisas não subam à cabeça. Essa temporada tenho coisas a fazer com o Rennes, depois será outra história.