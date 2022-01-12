Camarões x Etiópia: saiba o horário e escalações do jogo pela Copa Africana de Nações

Após estrear com vitória sobre a Burkina Faso, Camarões recebe a Etiópia pela 2ª rodada do Grupo A da Copa Africana de Nações nesta quinta-feira, às 13h (horário de Brasília). Em caso de vitória, a equipe que atua o torneio em casa pode se classificar de forma antecipada para a próxima fase.FAVORITAÇOCamarões é a grande força do Grupo A e ocupa a liderança da chave por conta do critério de desempate, uma vez que Cabo Verde também possui os mesmos três pontos. Nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, a equipe de António Oliveira ainda busca uma vaga no Mundial do Qatar.
COMO VEM A ETIÓPIANa estreia, a Etiópia teve seu jogo prejudicado após a expulsão de Belay com apenas 12 minutos de partida. A equipe encontrou dificuldades contra Cabo Verde, mas perdeu por apenas 1 a 0. Nas Eliminatórias, o time de Wubetu Abate terminou a fase de grupos na 3º colocação do Grupo G, atrás de Gana e África do Sul.
FICHA TÉCNICA:Camarões x Etiópia
Data e horário: 13/1/2022, às 13h (de Brasília)Local: Estádio Olembe, em Yaoundé (CAM)
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:CAMARÕES (Técnico: António Oliveira)Onana; Fai, Onguene, Ngadeu e Tolo; Kunde, Anguissa e Oum Gouet; Ekambi, Aboubakar e Choupo-Moting
Desfalques: Nenhum
ETIÓPIA (Técnico: Wubetu Abate)Shanko; Yusef, Tamene, Debebe e Hamid; Yohannes, Alemu e Dagnachew; Nesir, Kebede e Gebremichael
Desfalques: Yared Belay (suspenso)