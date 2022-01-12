Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Camarões x Etiópia: saiba o horário e escalações do jogo pela Copa Africana de Nações
Camarões x Etiópia: saiba o horário e escalações do jogo pela Copa Africana de Nações

Camarões ocupa a liderança do Grupo A e pode se classificar antecipadamente para a fase de mata-mata em caso de vitória. Etiópia perdeu na estreia para Cabo Verde...
LanceNet

12 jan 2022 às 12:25

Após estrear com vitória sobre a Burkina Faso, Camarões recebe a Etiópia pela 2ª rodada do Grupo A da Copa Africana de Nações nesta quinta-feira, às 13h (horário de Brasília). Em caso de vitória, a equipe que atua o torneio em casa pode se classificar de forma antecipada para a próxima fase.FAVORITAÇOCamarões é a grande força do Grupo A e ocupa a liderança da chave por conta do critério de desempate, uma vez que Cabo Verde também possui os mesmos três pontos. Nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, a equipe de António Oliveira ainda busca uma vaga no Mundial do Qatar.
> Veja a tabela da Copa Africana de Nações
COMO VEM A ETIÓPIA​Na estreia, a Etiópia teve seu jogo prejudicado após a expulsão de Belay com apenas 12 minutos de partida. A equipe encontrou dificuldades contra Cabo Verde, mas perdeu por apenas 1 a 0. Nas Eliminatórias, o time de Wubetu Abate terminou a fase de grupos na 3º colocação do Grupo G, atrás de Gana e África do Sul.
FICHA TÉCNICA:Camarões x Etiópia
Data e horário: 13/1/2022, às 13h (de Brasília)Local: Estádio Olembe, em Yaoundé (CAM)
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:CAMARÕES (Técnico: António Oliveira)Onana; Fai, Onguene, Ngadeu e Tolo; Kunde, Anguissa e Oum Gouet; Ekambi, Aboubakar e Choupo-Moting
Desfalques: Nenhum
ETIÓPIA (Técnico: Wubetu Abate)Shanko; Yusef, Tamene, Debebe e Hamid; Yohannes, Alemu e Dagnachew; Nesir, Kebede e Gebremichael
Desfalques: Yared Belay (suspenso)
Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados