  • Camarões x Egito: onde assistir, horário e escalações do jogo pela semifinal da Copa Africana de Nações
Camarões x Egito: onde assistir, horário e escalações do jogo pela semifinal da Copa Africana de Nações

Camarões buscam chegar na final em casa, enquanto Egito superou dificuldades e conta com talento de Mo Salah para superar os anfitriões e chegar na decisão...

Publicado em 02 de Fevereiro de 2022 às 13:38

LanceNet

Valendo vaga na grande decisão, Camarões e Egito se enfrentam nesta quinta-feira, às 16h (horário de Brasília), pela semifinal da Copa Africana de Nações. Os anfitriões buscam chegar na final e repetir o feito alcançado em 2017, enquanto os Faraós contam com o talento de Mo Salah para superar o adversário.CAMPANHA SÓLIDAEmbora tenha demorado pra engrenar no duelo contra Gâmbia, a seleção de Camarões tem sido a mais consistente dentre as quatro que estão na semifinal. Em cinco jogos, a equipe venceu quatro duelos e empatou uma partida e conta com o apoio da torcida em busca do 6º título.
NA SUPERAÇÃOPor outro lado, o Egito tem enfrentado adversários de mais peso do que Camarões e conseguiu eliminar Costa do Marfim e Marrocos nas duas últimas fases eliminatórias. O técnico Carlos Queiroz conta com o brilho de Mo Salah, que anotou dois dos quatro gols da equipe no torneio, para avançar até a final.
FICHA TÉCNICA:Camarões x Egito
Data e horário: 3/2/2022, às 16h (de Brasília)Local: Estádio Olembe, em Yaoundé (CAM)Onde assistir: Band
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:CAMARÕES (Técnico: António Oliveira)Onana; Fai, Castelletto, Ngadeu e Tolo; Oum Gouet e Anguissa; Ekambi, Kunde e Ngamaleu; Aboubakar
Desfalques: Nenhum
EGITO (Técnico: Carlos Queiroz)Sobhy; Kamal, Trezeguet, Hamdi e Fatouh; Ashraf, El-Sulya e Elneny; Mohamed, Marmoush e Salah
Desfalques: Hamdi Fathi, Ahmed Hegazy e Akram Tawfik (machucados)
