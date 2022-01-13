  • Camarões goleia Etiópia e garante vaga nas oitavas de finais da Copa Africana de Nações
futebol

Camarões goleia Etiópia e garante vaga nas oitavas de finais da Copa Africana de Nações

Com dois gols de Aboubakar e Ekambi, o Camarões achou a virada e se classificou para o mata-mata da competição
LanceNet

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 14:59

O Camarões venceu a Etiópia por 4 a 1 no Estádio Paul Biya pela segunda rodada do Grupo A da Copa Africana de Nações. A Etiópia saiu na frente do placar, mas o Camarões achou a virada. Com a vitória, a equipe conseguiu a classificação às oitavas de finais da competição com uma rodada de antecedência. ETIÓPIA NA FRENTE!O jogo começou bem disputado e a Etiópia abriu o placar logo cedo. Aos quatro minutos, Gebremichael recebeu pela direita, carregou até o fundo e cruzou para Dukele, que se antecipou da marcação e marcou o gol.
CAMARÕES RESPONDE!Logo em seguida, o Camarões buscou o ataque e conseguiu o gol de empate. Aos oito minutos, Fai pegou o rebote do goleiro pela direita e acertou um bom cruzamento para Ekambi marcar de cabeça e deixar tudo igual no placar.
ABOUBAKAR DUAS VEZESO Camarões voltou com tudo para a segunda etapa e conseguiu virar o placar e ampliar a vantagem. Aos oito minutos, Fai cruzou para Aboubakar acertar uma cabeçada certeira e passar a frente do placar. Logo em seguida, aos 10 minutos, Ngamaleu recebeu na direita e tocou para Aboubakar, no meio da área, marcar de carrinho seu segundo gol no jogo. Já são quatro gols em dois jogos na competição.
EKAMBI DEFINE!O domínio de Camarões seguiu e Ekambi marcou mais uma vez para definir o resultado. Aos 23 minutos, Ekambi recebeu na esquerda, entrou na área, cortou dois zagueiros e bateu forte para o gol.
SEQUÊNCIACom a classificação garantida, o Camarões volta a campo na segunda-feira para enfrentar o Cabo Verde, pela última rodada da fase de grupos. Enquanto a Etiópia joga contra o Burkina Faso, também na segunda.
Camarões se classifica com uma rodada de antecedência às oitavas da Copa Africana de Nações

