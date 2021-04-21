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futebol

Camacho se destaca em maratona e pode virar titular no Corinthians

Na última semana, o meio-campista participou de dois gols nos dois jogos em que fez parte do 11 inicial de Vagner Mancini. Agora deve figurar entre os escolhidos na estreia da Sula...

Publicado em 21 de Abril de 2021 às 06:00

LanceNet

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Publicado em 

21 abr 2021 às 06:00
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians passou por uma maratona de quatro jogos em oito dias na última semana, mas apesar do desgaste físico, o período foi de ótimo proveito para Vagner Mancini e para aqueles jogadores que não vinham tendo chances. Assim, as partidas pelo Paulistão acabaram sendo um processo seletivo para a estreia na Copa Sul-Americana, e quem se deu bem nessa foi Camacho, que deve ganhar uma vaga no time titular nesta quinta, contra o River Plate-PAR.TABELA> Veja classificação e simulador da Copa Sul-Americana-2021 clicando aqui
GALERIA> Maratona do Corinthians: Mancini usou 27 jogadores em quatro jogos
Nesta quarta-feira, o meio-campista do Timão está escalado para conceder entrevista coletiva. É a véspera do jogo em Assunção, pela primeira rodada da fase de grupos da competição. A presença do jogador, ao lado de Bruno Méndez, é um sinal de que ambos irão a campo como titulares para enfrentar o time paraguaio. O zagueiro já havia conquistado sua vaga no 11 inicial, e os jogos da semana passada serviram para o volante seguir o mesmo caminho.
Camacho começou jogando em duas partidas da maratona: na derrota para a Ferroviária, por 2 a 1, e na vitória por 2 a 0 sobre o Ituano. Além disso, atuou por 15 minutos diante do Guarani e não foi relacionado diante do São Bento. Foram 185 minutos em campo, bem mais do que os cerca de 30 que havia somado na temporada 2021 antes dos jogos da última semana.Recuperado da Covid-19 e sem ter muito espaço até então, o meio-campista agarrou a oportunidade com determinação e tratou de fazer a diferença quando o treinador rodaria o elenco. Entre os 27 jogadores que tiveram uma chance de entrar em campo pelo Corinthians, Camacho foi aquele que foi mais decisivo, participando diretamente de gols no período: balançou a rede diante da Ferroviária e deu a assistência para Jô marcar diante do Ituano.
Nenhum outro atleta desse grupo teve números assim no período. Credencial essa que deve ter pesado para Vagner Mancini ao promover o volante para o time considerado titular, já que ele fez parte da equipe considerada reserva durante a maratona. Outros companheiros como Jô, Otero e Luan podem ter o mesmo destino nesta quinta-feira, contra o River Plate-PAR, em Assunção.
Resta saber, no entanto, no lugar de quem Camacho vai entrar. Dificilmente será na vaga de Gabriel, absoluto como primeiro volante do Timão. A dúvida fica entre a vaga de Cantillo, como segundo volante saindo para o jogo, e a vaga de Vitinho, como se fosse um terceiro homem no meio. A tendência é que a mudança seja na posição do colombiano, enquanto Luan substituiria o garoto. Otero, por sua vez, pode ganhar o espaço que estava com Rodrigo Varanda.
Mancini confirmará o time titular no treino desta quarta-feira (fechado para a imprensa), já que será o último trabalho antes da estreia na Sul-Americana. Pelo jeito, porém, a melhor observação do treinador foi justamente nos jogos da semana passada, quando Camacho e seus colegas mostraram em campo que poderiam ganhar uma vaga na equipe titular após o "vestibular". O Corinthians entra em campo nesta quinta-feira, às 21h30, no Paraguai.

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