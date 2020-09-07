Callum Wilson é anunciado oficialmente pelo Newcastle

O Newcastle anunciou, nesta segunda-feira (7), a contratação do atacante Callum Wilson. O inglês estava no Bournemouth e assinou um contrato de quatro anos.
- Callum é alguém que admiro há muito tempo e estou muito contente por tê-lo. Ele tem jogado muito bem no Bournemouth e estava merecidamente jogando como atacante na Inglaterra há menos de dois anos. O clube trabalhou arduamente para trazer Callum e vencemos a concorrência de vários clubes - disse Steve Bruce, treinador do Newcastle.
Desde 2014 no Bournemouth, Callum Wilson já foi alvo do Manchester United na última temporada. Pelo clube recém-rebaixado, o atacante inglês atuou em 187 jogos, marcou 67 gols e deu 30 assistências.