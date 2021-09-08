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Calleri valoriza comando de Crespo no São Paulo: 'Tem o sistema para chegar na frente'

Atacante argentino falou sobre a experiência que terá trabalhando com o treinador, que ficou conhecido em sua carreira como jogador pelo faro de gol em grandes clubes...

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 14:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 set 2021 às 14:30
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O atacante Jonathan Calleri foi apresentado nesta quarta-feira (8), como novo jogador do São Paulo. Argentino, ele terá a companhia no elenco de nomes como Rigoni e Benítez e também no comando do time, com o técnico Hernán Crespo na beira do gramado. Questionado sobre como será trabalhar com o treinador conhecido por muitos gols na sua carreira como jogador, Calleri elogiou o novo comandante e falou sobre o esquema de jogo da comissão do São Paulo.
- Me deram referências, vi suas equipes anteriores, e acho que tem uma ideia de jogo adaptada a criar muitas chances de gols para os atacantes. O São Paulo tem o sistema para chegar na frente e fazer muitos gols. Ajuda muito ele ter sido atacante. Imagino que suas equipes sempre vão jogar para que o nove faça gols. Estou falando esses dias com ele, me explicou algumas coisas que quer de mim, e a verdade é que estou feliz. O Crespo foi um jogador que fez muitos gols na carreira, vai cobrar muito de seus atacantes. O importante é que suas equipes chegam ao ataque e criam chances para marcar - analisou o novo camisa 30 do São Paulo.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Calleri também comentou a presença dos argentinos no elenco do Tricolor e sua adaptação ao clube do Morumbi.
- O mais difícil da adaptação era o idioma, mas depois de jogar aqui, ficar lendo jornais brasileiros, você vai entendendo cada vez um pouco mais. Hoje entendo tudo, que era o mais difícil. Depois é conhecer meus companheiros, buscar o meu espaço, e isso vem com o tempo. Vou me preparar fisicamente e com a bola para estar preparado o quanto antes - finalizou.

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