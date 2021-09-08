Calleri valoriza comando de Crespo no São Paulo: 'Tem o sistema para chegar na frente'

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O atacante Jonathan Calleri foi apresentado nesta quarta-feira (8), como novo jogador do São Paulo. Argentino, ele terá a companhia no elenco de nomes como Rigoni e Benítez e também no comando do time, com o técnico Hernán Crespo na beira do gramado. Questionado sobre como será trabalhar com o treinador conhecido por muitos gols na sua carreira como jogador, Calleri elogiou o novo comandante e falou sobre o esquema de jogo da comissão do São Paulo.

- Me deram referências, vi suas equipes anteriores, e acho que tem uma ideia de jogo adaptada a criar muitas chances de gols para os atacantes. O São Paulo tem o sistema para chegar na frente e fazer muitos gols. Ajuda muito ele ter sido atacante. Imagino que suas equipes sempre vão jogar para que o nove faça gols. Estou falando esses dias com ele, me explicou algumas coisas que quer de mim, e a verdade é que estou feliz. O Crespo foi um jogador que fez muitos gols na carreira, vai cobrar muito de seus atacantes. O importante é que suas equipes chegam ao ataque e criam chances para marcar - analisou o novo camisa 30 do São Paulo.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Calleri também comentou a presença dos argentinos no elenco do Tricolor e sua adaptação ao clube do Morumbi.