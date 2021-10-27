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futebol

Calleri treina separado do elenco do São Paulo e segue como dúvida

Atacante fez atividades específicas com os preparadores físicos do Tricolor. Jogador se recupera de um edema na coxa direita, sofrido na vitória sobre o Corinthians...

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 15:00

LanceNet

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Publicado em 

27 out 2021 às 15:00
Crédito: Calleri treinou separado do elenco do São Paulo nesta quarta-feira (Reprodução/ Twitter @SaoPaulo
O atacante Calleri treinou separado do elenco do São Paulo nesta quarta-feira. Ao contrário de Rigoni, que fez parte da atividade com o elenco, o camisa 30 fez atividades específicas sem o restante do grupo de jogadores. Sendo assim, ele segue como dúvida para encarar o Internacional, no próximo domingo, às 18h15, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. No entanto, a comissão técnica vem monitorando diariamente a recuperação do jogador e ainda não descarta a sua utilização, já que tem mais três treinamentos até a partida.
Calleri se lesionou no última dia 19 de outubro, na vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, em que ele foi o autor do gol da vitória. Desde então, ele ficou fora contra o Red Bull Bragantino.
> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aquiEm entrevista ao 'SporTV', ele comentou sobre a lesão, e afirmou que esperava ser nada de mais grave.
- Creio que serei baixa por alguns dias, não acho que muitos. Fiquei quatro meses sem treinar em nenhum clube e jogar quarta e domingo quase todos os minutos deve ter me deixado com algum problema pequeno. Não fiz os exames, mas espero que não seja grave para poder voltar a ajudar o time o quanto antes - afirmou na ocasião.

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