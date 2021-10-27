Calleri treina separado do elenco do São Paulo e segue como dúvida

Crédito: Calleri treinou separado do elenco do São Paulo nesta quarta-feira (Reprodução/ Twitter @SaoPaulo

O atacante Calleri treinou separado do elenco do São Paulo nesta quarta-feira. Ao contrário de Rigoni, que fez parte da atividade com o elenco, o camisa 30 fez atividades específicas sem o restante do grupo de jogadores. Sendo assim, ele segue como dúvida para encarar o Internacional, no próximo domingo, às 18h15, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. No entanto, a comissão técnica vem monitorando diariamente a recuperação do jogador e ainda não descarta a sua utilização, já que tem mais três treinamentos até a partida.

Calleri se lesionou no última dia 19 de outubro, na vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, em que ele foi o autor do gol da vitória. Desde então, ele ficou fora contra o Red Bull Bragantino.

> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aquiEm entrevista ao 'SporTV', ele comentou sobre a lesão, e afirmou que esperava ser nada de mais grave.