Calleri treina normalmente e fica próximo do retorno no São Paulo

Crédito: Erico Leonan/São Paulo FC

O São Paulo deve ter o retorno do atacante Jonathan Calleri contra o Bahia, no próximo domingo (07), às 18h15, em Salvador, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Recuperado de um edema na coxa, o argentino participou normalmente do treinamento com o restante do elenco. Desfalque nos últimos dois jogos, contra Red Bull Bragantino e Internacional, o jogador fez três gols em oito jogos desde o seu retorno ao São Paulo. Desses três tentos, dois foram em clássicos, contra Santos (1 a 1) e Corinthians (1 a 0).

Desta forma, o treinador Rogério Ceni poderá contar pela primeira vez com o trio considerado ideal pela comissão técnica: Rigoni, Luciano e Calleri. A dúvida seria em quem pode sair do time. O São Paulo tem mais treinamentos antes de definir a escalação para o confronto diante do Tricolor de Aço.