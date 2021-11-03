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futebol

Calleri treina normalmente e fica próximo do retorno no São Paulo

Atacante, que sofreu um edema contra o Corinthians, no último dia 18, participou do treino completo e deve ser opção do Tricolor diante do Bahia, no próximo domingo...
LanceNet

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Publicado em 

03 nov 2021 às 13:41

Publicado em 03 de Novembro de 2021 às 13:41

Crédito: Erico Leonan/São Paulo FC
O São Paulo deve ter o retorno do atacante Jonathan Calleri contra o Bahia, no próximo domingo (07), às 18h15, em Salvador, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Recuperado de um edema na coxa, o argentino participou normalmente do treinamento com o restante do elenco. Desfalque nos últimos dois jogos, contra Red Bull Bragantino e Internacional, o jogador fez três gols em oito jogos desde o seu retorno ao São Paulo. Desses três tentos, dois foram em clássicos, contra Santos (1 a 1) e Corinthians (1 a 0).
Desta forma, o treinador Rogério Ceni poderá contar pela primeira vez com o trio considerado ideal pela comissão técnica: Rigoni, Luciano e Calleri. A dúvida seria em quem pode sair do time. O São Paulo tem mais treinamentos antes de definir a escalação para o confronto diante do Tricolor de Aço.
>>> QUEM VOCÊ ESCALARIA NO ATAQUE DO SÃO PAULO? VOTE NA ENQUETE!O São Paulo é o 12ª colocada no Brasileirão, com 37 pontos, a seis do Corinthians, primeira equipe dentro do G-6 da competição.

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