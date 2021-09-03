Calleri, sobre seu retorno ao São Paulo: 'Vou deixar tudo por essa camisa'

A expectativa pela volta de Calleri aos campos vestindo a camisa do São Paulo segue grande. O novo camisa 30 do Tricolor foi ao CT da Barra Funda na última quinta-feira, conheceu as instalações e falou com o técnico Hernán Crespo e seus companheiros de elenco. Calleri também falou sobre seu retorno ao São Paulo em entrevista à 'SPFCTV'. Ele comemorou o desfecho das negociações e projetou sua nova passagem no clube do Morumbi.
- Estou muito contente, feliz por voltar. Esse é o lugar onde me senti mais confortável, onde mais me respeitaram e onde mais gostaram de mim. Espero fazer o mesmo trabalho da primeira vez, acredito que posso fazer isso. Vou dar tudo por essa camisa, tomara que possa fazer os mesmos gols que fiz e ajudar a equipe – disse o jogador.
Calleri foi um dos principais jogadores do São Paulo na temporada de 2016, com 31 jogos e 16 gols. Ele ressaltou que vai tentar manter essa boa trajetória na equipe.