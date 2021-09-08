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Calleri, sobre passagem pela Europa: 'Não joguei em nenhuma equipe grande, a última foi o São Paulo'

De volta ao Tricolor, o argentino disse que os clubes pelos quais passou na Europa são 'clubes pequenos da Inglaterra e da Espanha'. Calleri foi apresentado nesta quarta-feira (8)...

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 13:34

LanceNet

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Publicado em 

08 set 2021 às 13:34
Crédito: Reprodução/ SPFCTV
O São Paulo apresentou, nesta quarta-feira (8), o atacante Jonathan Calleri. Após passagem pela Europa, o argentino volta ao clube que defendeu em 2016 e, durante a coletiva, falou sobre sua trajetória no exterior, afirmando que o último clube grande que defendeu foi o próprio São Paulo.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Após defender o São Paulo, Calleri passou por cinco times estrangeiros. O argentino jogou pelo West Ham United, da Inglaterra, logo após sair do Tricolor. Depois, foi para a Espanha, onde defendeu o UD Las Palmas, o Espanyol, o Alavés e o Osasuna.
Segundo Calleri, esses são times pequenos da Inglaterra e da Espanha. O argentino fez questão de falar que o último clube grande que defendeu foi o Tricolor, para onde ele voltou e expressar sua felicidade em estar de volta.
- Eu não joguei em nenhuma equipe grande, a última foi o São Paulo. Não é a mesma coisa jogar em um clube pequeno na Inglaterra ou na Espanha do que aqui, um time que se propõe a atacar. Estou feliz em voltar, acredito que era o momento - afirmou o atacante.
Calleri falou, também de mensagens que recebeu de torcedores e diretores do São Paulo durante sua passagem pela Europa.
- Quero agradecer os dirigentes e torcedores, que durante esses cinco anos que passaram, sempre mandavam mensagens de carinho. Nunca se esqueceram de mim, e quero agradecer eles por me bancar todos esses anos - comentou.De volta ao São Paulo, Calleri espera ter números ainda melhores do que na última passagem.
- Eu sou uma pessoa que nunca se conforma com o que faz. Quando estive aqui em 2016 tive uma média de gol alta, mas acredito que podia ter feito mais. Hoje sou outro tipo de jogador, antes não pensava tanto no que eu faço, mas agora tenho mais experiência - afirmou o argentino.
Já treinando com a equipe, mas ainda não regularizado no BID, Calleri é dúvida para o próximo jogo do time. O São Paulo enfrenta o Fluminense, no próximo domingo (12), às 20h30, no Maracanã, pela 20ª rodada do Brasileirão.

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