Calleri quebra recorde em clássico do São Paulo contra o Corinthians

O São Paulo venceu o Corinthians por 1 a 0 no último Majestoso disputado no sábado (05). O gol foi marcado aos 50 segundos do primeiro tempo, por Calleri. Com este feito, o argentinou estabeleceu o recorde de gol marcado mais rápido em toda a história do clássico.O camisa 9 do Tricolor paulista superou uma marca que estava sendo mantida há 77 anos, superando o recorde de Rubén Barrios, que marcou um gol no Majestoso com um minuto de jogo, em março de 1945.Já é a segunda vez que Calleri marca ainda no início de jogo contra o Corinthians. A primeira vez foi em outubro de 2021, na segunda partida comandada por Rogério Ceni nesta sua segunda passagem pelo Tricolor, aos sete minutos de jogo.