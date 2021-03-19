Calleri no São Paulo? O que sabemos sobre uma possível negociação

Crédito: LUIS ACOSTA / AFP

Na última quinta-feira (18), uma entrevista do atacante Calleri ao portal '90min', trouxe à tona uma possível volta do argentino, que hoje está no Osasuna, da Espanha, ao São Paulo.

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Calleri afirmou que deseja, um dia, voltar a vestir a camisa do Tricolor, onde fez grande sucesso entre janeiro e junho de 2016. No entanto, conforme apurou o LANCE!, o clube do Morumbi adota cautela, principalmente na questão financeira.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA Além disso, o ataque é um setor que, na visão da diretoria e comissão técnica, está bem servido, principalmente com a chegada do atacante Éder, ex-Inter de Milão, e da boa fase dos titulares Pablo e Luciano. Porém, o que mais atrapalha é justamente a questão financeira.

- Eu também gostei do jogo dele, porque acho um jogador interessante, mas é o seguinte: na hora do preço, não dá para competir, não. É difícil demais o que eles pedem pelo Calleri. Mas claro que é um jogador interessante - afirmou o coordenador do São Paulo, Muricy Ramalho, em entrevista ao canal 'Arnaldo e Tironi', do YouTube.