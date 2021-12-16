Calleri mantém bons números da primeira passagem no São Paulo e projeta 2022: 'Lutar por títulos'

Contratado com grandes expectativas para o segundo semestre, o atacante Calleri manteve os bons números de sua primeira passagem no São Paulo, ocorrida em 2016. Em menos de três meses, foram cinco gols marcados em 16 partidas disputadas, fato que o fez terminar 2021 como o artilheiro do time no Campeonato Brasileiro.O camisa 30 atuou 870 minutos desde que retornou ao São Paulo. Ou seja, possuí uma média de um gol a cada 174 minutos em campo (um em menos de dois jogos completos). O Morumbi foi um fator crucial para Calleri neste retorno. Nos cinco jogos em que balançou as redes, todos no Morumbi, o time não foi derrotado. Mais do que isso, deram 11 pontos para o clube.

O jogador falou sobre essa temporada, que depois do título do Campeonato Paulista, ficou abaixo do esperado para todos do clube. Ele projetou um 2022 melhor para o Tricolor.

> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui- Infelizmente, a gente não conseguiu dar ao torcedor o que gostaríamos. O São Paulo é um clube gigante e precisa estar brigando na parte de cima da tabela sempre. Temos que lutar por títulos, pois é o que o clube está acostumado a fazer. Individualmente, posso dizer que estou satisfeito. Eu vinha sem jogar havia muito tempo e o calendário no Brasil é bem puxado, mas consegui me dedicar ao máximo e ajudei os meus companheiros. Mas volto a dizer, fico chateado porque a gente não atingiu os nossos objetivos e, ano que vem, iremos nos dedicar, ainda mais, pra dar alegrias à nossa apaixonada torcida, que sempre nos apoia - afirmou Calleri.

Emprestado pelo Deportivo Maldonado, do Uruguai, até o fim de 2022, com opção de compra, Calleri já disputou 47 jogos pelo São Paulo, somando a atual passagem com a anterior. Ao todo, marcou 21 gols e deu três assistências. Uma incrível média de um tento a cada 2,2 jogos e uma participação direta a cada 1,95 partida.

VEJA TODOS OS NÚMEROS DE CALLERI PELO SÃO PAULO​Passagem atual16 jogos11 jogos como titular5 gols (média de 1 gol a cada 3,2 jogos)870 minutos em campo (média de 1 gol a cada 174 minutos)​NÚMEROS GERAIS PELO SÃO PAULO47 jogos37 jogos como titular21 gols (média de 1 gol a cada 2,2 jogos)3 assistências3268 minutos em campo (média de um gol a cada 155,6 minutos)Média de uma participação direta a cada 136,1 minutosMédia de 1 participação direta a cada 1,95 jogo