Calleri já aparece entre os dez maiores artilheiros estrangeiros da história do São Paulo

Crédito: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC

Após uma sequência de seis empates, o São Paulo finalmente voltou a vencer pelo Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, no Morumbi, o Tricolor bateu o Corinthians por 1 a 0 e se distanciou da zona do rebaixamento, subindo para a 12ª posição com 34 pontos. O gol, mais uma vez, foi marcado por Calleri.

Esse foi o terceiro tento do atacante desde o seu retorno ao clube, todos anotados nos últimos quatro jogos - marcou também sobre Santos e Ceará. Com a boa sequência, o argentino já aparece na lista dos dez maiores artilheiros estrangeiros da história do São Paulo.

Em sua primeira passagem pelo Morumbi, o centroavante marcou 16 vezes em apenas 31 partidas. Uma média de aproximadamente uma bola na rede a cada dois jogos. Um aproveitamento parecido com o atual - 3 em 8 atuações (em metade entrando nos minutos finais).Com um total de 19 gols em 39 jogos, o camisa 30 ocupa atualmente a 9ª posição no ranking de goleadores estrangeiros. Com o tento anotado no Majestoso, Calleri ultrapassou seu compatriota Juan José Negri, que defendeu o clube na década de 1950, e está a apenas um de empatar com o peruano Cueva, que atuou pela equipe entre 2016 e 2018.

O topo da lista, no entanto, segue ainda muito distante. Com 119 gols marcados, o uruguaio Pedro Rocha, ídolo tricolor nos anos 1970, continua soberano no ranking. Sastre, também argentino, que brilhou na década de 1940, vem mais atrás, com 56. Confira o top 10:

MAIORES ARTILHEIROS ESTRANGEIROS DA HISTÓRIA DO SÃO PAULO