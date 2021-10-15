Calleri fica insatisfeito com empate do São Paulo e manda abraço para Crespo: 'Que possamos vencer por ele'

O São Paulo empatou novamente nesta quinta-feira (14). Recebendo o Ceará no Morumbi, o Tricolor saiu atrás e conseguiu o empate por 1 a 1 na segunda etapa, com gol de Jonathan Calleri. Após a partida, o argentino lamentou o empate e ainda mandou um recado para Crespo, ex-treinador da equipe.
Chegando ao sexto empate seguido pela primeira vez na história do clube, o São Paulo seguiu sem vencer no campeonato. Calleri se mostrou insatisfeito com o resultado, que, segundo ele. não foi merecido.
- Não estou feliz (com o resultado). O gol, na verdade, não mudou nada. Um empate mais. Hoje merecemos mais que nas outras partidas. Acredito que temos que melhorar muito, e vamos fazer por nós e pela torcida que veio hoje - afirmou o camisa 30.
O jogador foi questionado, ainda, sobre a saída de Crespo. Na última quarta-feira (13), o treinador chegou a um acordo com o São Paulo para o término de seu contrato. Com a saída do argentino, Rogério Ceni assumiu o comando da equipe no mesmo dia. Calleri afirmou não ter gostado da saída do técnico, mas mandou um recado.
- Ninguém gosta quando sai um treinador. Eu tenho um carinho especial pelo Crespo como jogador e treinador. O Ceni vem com atitude de dar certo. Tomara que possamos ganhar muitas partidas para chegar na Libertadores. Não tive a sorte de falar (com o Crespo), mas falarei. Mando um abraço enorme, e espero que possamos vencer por ele - comentou o argentino.Com o empate por 1 a 1 contra o Ceará, o São Paulo segue na 13ª posição após a 26ª rodada, chegando a 31 pontos. O Vozão segue um ponto atrás do time paulista, com 30 somados, na 14ª colocação.
O empate não foi um bom resultado para o Tricolor, mas afastou um pouco a chance de entrar na zona de rebaixamento, ficando quatro pontos à frente do Bahia, o 17ª colocado.