Calleri faz a 'trinca' nos clássicos e se consolida como peça-chave no São Paulo

Decisivo para a vitória do São Paulo contra o Palmeiras, por 3 a 1, nesta última quarta-feira (30), Calleri foi o grande nome da partida. O camisa 9 argentino foi responsável pela conversão do pênalti, que abriu o placar para o Tricolor paulista, e pelo terceiro gol, que garantiu mais vantagem ainda para a equipe nesta fase final do Campeonato Paulista.Esta foi a primeira vez que o argentino, apresentado pelo São Paulo em sua volta em setembro de 2021, marcou contra o Palmeiras, que até então, estava invicto na competição. A última derrota do Verdão havia sido contra o Chelsea, na final do Mundial de clubes. Junto a Pablo Maia, o camisa 9 rompeu a invencibilidade do rival.

>ATUAÇÕES: Calleri brilha com dois gols e decide vitória pelo São Paulo

Seu primeiro gol no clássico foi com um pênalti convertido aos 50 minutos de jogo, já nos acréscimos do primeiro tempo. Já o terceiro da partida foi aos 35 minutos da segunda etapa. Além das autorias nos gols, Calleri também se destacou por sua alta qualidade ofensiva durante toda a partida, eficiente na criação de diversas jogadas.

Porém, esta não foi a primeira vez que o atleta se mostrou decisivo quando se trata de clássicos. Contra o Corinthians, ainda na fase de grupos do Paulistão 2022, o camisa 9 marcou o único gol da partida, que garantiu a vitória do São Paulo no primeiro Majestoso do ano.