Calleri fala sobre lesão na vitória do São Paulo: 'Devo ficar fora por alguns dias'

O atacante Jonathan Calleri, do São Paulo, comentou sobre a possível gravidade da sua lesão na coxa sentida na segunda etapa da vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, no Morumbi. Segundo o jogador, ele deve ser desfalque por alguns dias, mas rechaçou a possibilidade de ser algo mais grave. - Eu ainda não fiz exames, mas creio que serei baixa por alguns dias, não acho que muitos. Fiquei quatro meses sem treinar em nenhum clube e jogar quarta e domingo quase todos os minutos deve ter me deixado com algum problema pequeno. Não fiz os exames, mas espero que não seja grave para poder voltar a ajudar o time o quanto antes - afirmou, em entrevista ao 'SporTV'.