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Calleri fala sobre lesão na vitória do São Paulo: 'Devo ficar fora por alguns dias'

Atacante argentino saiu do Majestoso sentindo dores na coxa direita. Em entrevista ao 'SporTV', camisa 30 comentou sobre quanto tempo ele pode ficar fora do time...
LanceNet

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Publicado em 

19 out 2021 às 15:46

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 15:46

Crédito: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC
O atacante Jonathan Calleri, do São Paulo, comentou sobre a possível gravidade da sua lesão na coxa sentida na segunda etapa da vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, no Morumbi. Segundo o jogador, ele deve ser desfalque por alguns dias, mas rechaçou a possibilidade de ser algo mais grave. - Eu ainda não fiz exames, mas creio que serei baixa por alguns dias, não acho que muitos. Fiquei quatro meses sem treinar em nenhum clube e jogar quarta e domingo quase todos os minutos deve ter me deixado com algum problema pequeno. Não fiz os exames, mas espero que não seja grave para poder voltar a ajudar o time o quanto antes - afirmou, em entrevista ao 'SporTV'.
Calleri também falou sobre o seu amor pelo São Paulo, onde teve uma rápida e boa passagem em 2016 e resolveu voltar nesta temporada após uma experiência no futebol europeu.
> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui- É um lugar onde mais me senti livre. Quando tomei a decisão de voltar para a América do Sul, pensei com a cabeça de ser ídolo aqui. Quero sair campeão com este clube e espero render o máximo possível. Me entrego 100% e vou deixar tudo dentro de campo - finalizou.
De folga nesta segunda-feira, Calleri e o elenco do São Paulo se reapresentam nesta terça, na parte da manhã, em preparação para encarar o Red Bull Bragantino, às 18h15, em Bragança Paulista, pelo Braiseiro.

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