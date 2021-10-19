Calleri fala sobre lesão na vitória do São Paulo: 'Devo ficar fora por alguns dias'

O atacante Jonathan Calleri, do São Paulo, comentou sobre a possível gravidade da sua lesão na coxa sentida na segunda etapa da vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, no Morumbi. Segundo o jogador, ele deve ser desfalque por alguns dias, mas rechaçou a possibilidade de ser algo mais grave. - Eu ainda não fiz exames, mas creio que serei baixa por alguns dias, não acho que muitos. Fiquei quatro meses sem treinar em nenhum clube e jogar quarta e domingo quase todos os minutos deve ter me deixado com algum problema pequeno. Não fiz os exames, mas espero que não seja grave para poder voltar a ajudar o time o quanto antes - afirmou, em entrevista ao 'SporTV'.
Calleri também falou sobre o seu amor pelo São Paulo, onde teve uma rápida e boa passagem em 2016 e resolveu voltar nesta temporada após uma experiência no futebol europeu.
> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui- É um lugar onde mais me senti livre. Quando tomei a decisão de voltar para a América do Sul, pensei com a cabeça de ser ídolo aqui. Quero sair campeão com este clube e espero render o máximo possível. Me entrego 100% e vou deixar tudo dentro de campo - finalizou.
De folga nesta segunda-feira, Calleri e o elenco do São Paulo se reapresentam nesta terça, na parte da manhã, em preparação para encarar o Red Bull Bragantino, às 18h15, em Bragança Paulista, pelo Braiseiro.