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Calleri está a um gol de igualar artilharia do São Paulo de 2021

Com 21 jogos no ano, o camisa 9 está prestes a ultrapassar marca de Pablo em 2021...

Publicado em 25 de Abril de 2022 às 14:51

LanceNet

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Publicado em 

25 abr 2022 às 14:51
Calleri está apenas a um gol de igualar a marca de Pablo no São Paulo na temporada de 2021. No último ano, o atacante, hoje de volta ao Athletico-PR, foi o artilheiro do Tricolor paulista com 13 gols.GALERIA> De manto novo! Veja as novas camisas dos clubes brasileiros pós-pandemiaEm 21 jogos, Calleri já somou doze gols nesta temporada 2022, sendo oito deles no Paulistão e quatro no Campeonato Brasileiro. Apenas um gol de diferença do artilheiro de 2021.
O camisa 9 apresenta uma média de quase um gol a cada dois jogos. Já Pablo, tinha uma média de um gol a cada três partidas. Assim, o argentino pode igualar a marca do ex-Tricolor em apenas cinco meses. Porém, há algumas diferenças entre os dois atacantes.
Diferentemente de Calleri, Pablo não era titular absoluto. O jogador disputou 38 jogos o ano todo, sendo 29 como titular, além disso, não ficou muito tempo no Tricolor e assinou sua rescisão em janeiro de 2022, voltando ao Athletico-PR. Já o atual camisa 9 é um dos atletas que mais atuou nesta temporada, ao lado de Rodrigo Nestor, com 21 partidas ao todo.
Aclamado pela torcida, o argentino pode ultrapassar a artilharia de 2021 na partida da próxima quinta-feira (28), contra o Jorge Wilstermann, pela Copa Sul-Americana. Caso não seja relacionado, pode marcar contra o Santos, no clássico do próximo dia 2 de maio, no Morumbi, pelo Brasileiro.
Crédito: CalleriestáprestesabatermarcadePablonoSãoPaulo(RubensChiri/Saopaulofc

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