Calleri e Volpi testam negativo para Covid e se juntam ao elenco do São Paulo em pré-temporada

O goleiro Tiago Volpi e o atacante Calleri realizaram novos testes de Covid-19 e não estão mais contaminados. Desta forma, a dupla se une, nesta sexta-feira (14), ao restante do elenco do São Paulo que está em pré-temporada sob o comando do técnico Rogério Ceni.

+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022Segundo informou o clube em sua rede social, Volpi e Calleri se reapresentaram após cumprirem o período de isolamento. Eles foram assistidos pelo departamento médico do clube durante o período e já foram liberados para treinar.Ainda há outros nove jogadores infectados cumprindo isolamento: Pablo, Miranda, Gabriel, Reinaldo, Thiago Couto, Rodrigo Nestor, Rafael Silva, Patrick e Danilo Gomes.

A estreia do São Paulo no Campeonato Paulista está marcada para o dia 27 de janeiro, às 21h30, contra o Guarani, em Campinas.