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Calleri e Volpi testam negativo para Covid e se juntam ao elenco do São Paulo em pré-temporada

Jogadores estavam afastados por terem sido infectados pelo coronavírus...
LanceNet

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Publicado em 

14 jan 2022 às 13:02

Publicado em 14 de Janeiro de 2022 às 13:02

O goleiro Tiago Volpi e o atacante Calleri realizaram novos testes de Covid-19 e não estão mais contaminados. Desta forma, a dupla se une, nesta sexta-feira (14), ao restante do elenco do São Paulo que está em pré-temporada sob o comando do técnico Rogério Ceni.
+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022Segundo informou o clube em sua rede social, Volpi e Calleri se reapresentaram após cumprirem o período de isolamento. Eles foram assistidos pelo departamento médico do clube durante o período e já foram liberados para treinar.Ainda há outros nove jogadores infectados cumprindo isolamento: Pablo, Miranda, Gabriel, Reinaldo, Thiago Couto, Rodrigo Nestor, Rafael Silva, Patrick e Danilo Gomes.
A estreia do São Paulo no Campeonato Paulista está marcada para o dia 27 de janeiro, às 21h30, contra o Guarani, em Campinas.
Crédito: OgoleiroTiagoVolpiestáliberadoparasejuntaraorestantedoelenco(RubensChiri/saopaulofc.net

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